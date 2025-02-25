Στις γερμανικές εκλογές της Κυριακής, εκτός από τον Φρίντριχ Μερτς που αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της εκλογικής αναμέτρησης, μεγάλη νίκη πέτυχε και η Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Politico, o επερχόμενος Καγκελάριος, Μερτς έχει δείξει από την πρώτη στιγμή την προθυμία του να στηρίξει την Ουκρανία, σε σχέση με τον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος ήταν απρόθυμος να αυξήσει τη βοήθεια προς τη χώρα.

«Η Ευρώπη παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας», ανάρτησε στο X με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να φέρουμε την Ουκρανία σε θέση ισχύος».

Οι Ουκρανοί ηγέτες πρέπει να συμπεριληφθούν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε ο Μερτς.

Τη Δευτέρα, ο Μερτς δήλωσε ότι η συντηρητική του συμμαχία θα επιδιώξει να σχηματίσει μια δικομματική κυβέρνηση με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD), σημειώνοντας ότι οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα του ότι ο νέος συνασπισμός θα είναι σε ισχύ μέχρι το Πάσχα. Για το Κίεβο, αυτά είναι επίσης, καλά νέα.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του SPD για την Ουκρανία, αναμένεται επίσης να έχει θέση στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού. Το κεντρώο μέλος του υπουργικού συμβουλίου έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια και ήδη διαμορφώνεται ως ένας δυνητικά ιδανικός εταίρος στον συνασπισμό που σχεδιάζει ο Μερτς.

Ο Πιστόριους χρησιμοποίησε τη θέση του ως υπουργός Άμυνας για να πιέσει ώστε να δοθούν περισσότερα δισεκατομμύρια προς την Ουκρανία ενώ παράλληλα, ήταν υπέρ της αποστολής πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Taurus στην Ουκρανία, μια πολιτική που δεν ήταν αποδεχτεί από τον Σολτς αλλά υποστηρίζεται έντονα από τον Μερτς.

Επιπλέον, ο Πιστόριους έχει εδώ και καιρό κάνει εκστρατεία για μια διαρκή αύξηση των δαπανών για την εθνική άμυνα, κάτι που ο Μερτς έχει επίσης δεσμευτεί να επιτύχει, και έχει προτείνει ένα σχέδιο εθελοντικής εθνικής υπηρεσίας που οι συντηρητικοί θέλουν να επεκτείνουν.

Ο Πιστόριους έχει επίσης σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς με τους Γάλλους και Βρετανούς ομολόγους του, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ατζέντα για την εξωτερική πολιτική που επιθυμεί να ασκήσει ο Μερτς.

Μόλις έγινε γνωστή η νίκη του Μερτς, οι Ουκρανοί ηγέτες καλωσόρισαν τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών και την προοπτική να αναλάβει την εξουσία μια πιο φιλο-ουκρανική κυβέρνηση.

«Μια ξεκάθαρη φωνή από τους ψηφοφόρους, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Ευρώπη», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Μερτς.

Ο Oleksii Makeiev, πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα είπε ότι θα χαρεί να δει «αυτούς που έχουν υποστηρίξει την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια» στο τραπέζι των συνομιλιών στην κυβέρνηση συνασπισμού - κλείνοντας επί της ουσίας το μάτι στον Πιστόριους.

Ωστόσο, ακόμη και αν οι υποστηρικτές της Ουκρανίας διαδραματίσουν βασικούς ρόλους στη νέα κυβέρνηση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα μεγαλύτερο φιλορωσικό σώμα στο γερμανικό κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένου του φιλικού προς το Κρεμλίνο κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο κέρδισε περισσότερο από το 20% των ψήφων στις εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.