Η υπογραφή από τους Σουδανούς παραστρατιωτικούς και συμμάχους τους «ιδρυτικού χάρτη» παράλληλης κυβέρνησης στο Σουδάν σηματοδοτεί «περαιτέρω κλιμάκωση» της ένοπλης σύρραξης που ανησυχεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τόνισε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Γκουτέρες είναι «βαθιά ανήσυχος για την ανακοίνωση από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και συμμάχους τους, πολιτικούς παράγοντες κι ένοπλες οργανώσεις, πολιτικού χάρτη που εκφράζει πρόθεση να εγκαθιδρυθεί κυβέρνηση στις περιοχές ελέγχου» των ΔΤΥ, ανέφερε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στο κείμενο που δημοσιοποίησε.

«Αυτή η περαιτέρω κλιμάκωση της σύρραξης στο Σουδάν βαθαίνει τον κατακερματισμό της χώρας και εγείρει κίνδυνο η κρίση να ριζώσει ακόμα πιο βαθιά», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η προστασία της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Σουδάν παραμένει κρίσιμη για τη διαρκή επίλυση της σύγκρουσης και για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιφέρειας», επισημαίνεται.

Ο «χάρτης» για τον οποίο γίνεται λόγος υπογράφτηκε από τις ΔΤΥ και συμμάχους τους τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο Ναϊρόμπι, με φόντο τη διπλωματική ένταση ανάμεσα στη σουδανική κυβέρνηση και την Κένυα.

Το κείμενο, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, προβλέπει τον σχηματισμό «κυβέρνησης ειρήνης και ενότητας» στις περιοχές του Σουδάν που ελέγχονται από τους παραστρατιωτικούς.

Τα μέρη που υπογράφουν υπόσχονται να «οικοδομήσουν κράτος λαϊκό (σ.σ. κοσμικό), δημοκρατικό, αποκεντρωμένο, με ισότητα και δικαιοσύνη, που δεν θα επιλέγει πλευρά από πολιτιστική, εθνική, θρησκευτική ή εδαφική πλευρά».

Στο Σουδάν μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς, εξαιτίας της οποίας έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν μετατραπεί σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες πάνω από 12 εκατομμύρια άλλοι κι έχει ενσκήψει ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο πόλεμος, που είχε αφορμή τις διαφωνίες δυο στρατηγών για τους όρους ένταξης των ΔΤΥ στον στρατό, έχει κομματιάσει τη χώρα. Ο στρατός ελέγχει το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της. Οι ΔΤΥ κυριαρχούν σε σχεδόν όλη την αχανή περιοχή του Νταρφούρ (δυτικά) και τομείς του νότου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει στην επίθεση στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακτώντας τον έλεγχο ορισμένων πόλεων-κλειδιών και σχεδόν όλης της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

