Η οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα των έξι ομήρων που θα απελευθερωθούν αύριο. Θα είναι οι τελευταίοι εν ζωή όμηροι που θα απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τους Ελίγια Κοέν, Ομερ Σεμ Τοβ, Ταλ Σοχάμ, Ομερ Βένκερτ, Χισάμ αλ-Σάγεντ και Αβέρα Μενγκίστο.

Ο Χισάμ αλ-Σάγεντ και ο Αβέρα Μενγκίστο είναι πολίτες που εισήλθαν στην Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και κρατούνται έκτοτε.

Τρεις είναι νεαροί που απήχθησαν από το rave party Nova και ο τέταρτος είναι πατέρας τριών παιδιών που απήχθη από το κιμπούτς Μπε'ερί, όπου επισκεπτόταν τους γονείς της γυναίκας του.

Παράλληλα, η Χαμάς ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 602 Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενες κατά την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων το Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

