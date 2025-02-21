Σουηδία: Ερευνάται ενδεχόμενη δολιοφθορά σε τηλεπικοινωνιακό υποθαλάσσιο καλώδιο στη Βαλτική

Η σουηδική αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά μια ενδεχόμενη υπόθεση δολιοφθοράς ενός υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου στη Βαλτική θάλασσα και η ακτοφυλακή της χώρας έστειλε ένα σκάφος στην περιοχή όπου διάφορα καλώδια στον βυθό της θάλασσας έχουν υποστεί ζημιές τους τελευταίους μήνες.
Η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας είναι σε κατάσταση συναγερμού και η συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία της έπειτα από μια σειρά κοπής ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και ζημιών σε αγωγούς αερίου αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Οι περισσότερες από αυτές προκλήθηκαν από εμπορικά πλοία που έσερναν τις άγκυρές τους.
Ο φινλανδικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος Cinia δήλωσε σήμερα πως εντόπισε μικρές ζημιές στο υποθαλάσσιο καλώδιό της οπτικών ινών C-Lion1 που συνδέει τη Φινλανδία με τη Γερμανία όμως δεν έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητα του καλωδίου.
Η σουηδική αστυνομία ερευνά το θέμα επειδή έλαβε χώρα στην οικονομική ζώνη της Σουηδίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ματίας Ρούτεγκαρντ.
«Η προκαταρκτική έρευνα σχετίζεται με ενδεχόμενη δολιοφθορά», είπε ο Ρούτεγκαρντ. Είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που το καλώδιο C-Lion1 της Cinia υφίσταται ζημιές, μετά την καταστροφή του τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
Η σουηδική ακτοφυλακή δήλωσε πως έστειλε ένα σκάφος προκειμένου να συνδράμει την έρευνα για το συμβάν ανοικτά του νησιού Γκότλαντ.
Η σουηδική εισαγγελία ανακοίνωσε πως δεν έχει εμπλακεί στην έρευνα για το καλώδιο.
Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε πως η κυβέρνηση ενημερώνεται και ότι οποιαδήποτε ζημιά σε υποθαλάσσιες υποδομές είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας.
