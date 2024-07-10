Πριν από μία εβδομάδα, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν ήταν έτοιμο να αναλάβει την εξουσία στη Γαλλία για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης δημοκρατίας.

Το βράδυ της Κυριακής, η Λεπέν, σύμφωνα με το Politico, βρέθηκε με υποστηρικτές της Εθνικής Συσπείρωσης σε μια λαμπερή δεξίωση κοντά στο Floral Park του Παρισιού, στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Η σαμπάνια έρεε, καθώς περίμεναν τα εκλογικά αποτελέσματα του β' γύρου.

Και μετά κατέρρευσε ο κόσμος της...

Τρίτη και καταϊδρωμένη

Τα αποτελέσματα ήταν η απόλυτη ανατροπή. Το κόμμα της Λεπέν τερμάτισε στην τρίτη θέση, μένοντας πίσω τόσο από την Αριστερή Συμμαχία όσο και από τον συνασπισμό του αντιδημοφιλούς προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Η Εθνική Συσπείρωση έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει την εξουσία και ο Ζορντάν Μπαρντελά έχασε την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός, ενώ το κόμμα είναι αμφίβολο αν θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Εθνοσυνέλευση.

Και σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, την Τρίτη, ανακοινώθηκε ότι η Λεπέν ελέγχεται από την εισαγγελία του Παρισιού για διαφθορά μετά από καταγγελίες σχετικά με την προεκλογική της καμπάνια το 2022.

Τι πήγε τόσο στραβά για την πιο αναγνωρίσιμη μορφή της ακροδεξιάς της Ευρώπης;

Όλοι κάνουν λάθη, του Μπαρντελά του κόστισαν

Μιλώντας στον απόηχο της ήττας, ο 28χρονος Μπαρντελά πέρασε μια ολόκληρη μέρα ζητώντας συγγνώμη για την πρώτη μεγάλη ήττα της πολιτικής του καριέρας. «Πάντα κάνουμε λάθη, έκανα λάθη και αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης μου για τα αποτελέσματα», είπε στη γαλλική τηλεόραση τη Δευτέρα.

Μυρίζοντας αίμα, κάποιοι από την παλιά φρουρά του κόμματος έχουν στραφεί ήδη εναντίον του Μπαρντελά. Ο Μπρουνο Μπιλντ, στενός σύμμαχος της Λεπέν, που ήρθε σε σύγκρουση με τον νεαρό πολιτικό, επέκρινε τη διαχείριση της καμπάνιας της Εθνικής Συσπείρωσης. Το κόμμα «χρειάζεται να ψαχτεί», είπε ο Μπιλντ, βουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης.

Παράλληλα, ο Louis Aliot, δήμαρχος του Perpignan, που απέτυχε εναντίον του Μπαρντελά στην κούρσα ηγεσίας του 2022, επέκρινε τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων της Εθνικής Συσπείρωσης.

Το 2017, μετά την απογοητευτική απόδοση της Λεπέν στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών και μια άστοχη συζήτηση εναντίον του Μακρόν, ο τότε δεύτερος τη τάξει της Εθνικής Συσπείρωσης, Florian Philippot, παραγκωνίστηκε και τελικά οδηγήθηκε σε αποχώρηση από το κόμμα.

Και αυτή τη φορά, τα κεφάλια αρχίζουν να πέφτουν

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρόσφατα εκλεγμένος ευρωβουλευτής Gilles Pennelle παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή της Εθνικής Συσπείρωσης. O Pennelle ήταν υπεύθυνος για το σχέδιο της Εθνικής Συσπείρωσης για τη νίκη, που ονομάστηκε «σχέδιο Matignon». Υποτίθεται ότι ήταν τόσο αδύνατον να αποτύχει που χρειαζόταν μόνο να «πατήσει ένα κουμπί» για να το βάλει σε εφαρμογή.

Κεντρική θέση στο «σχέδιο Matignon» ήταν η επιλογή των υποψηφίων που θα μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή ανέβουν αμέσως. Αλλά εκεί πήγαν όλα στραβά. Πολλοί από τους υποψηφίους αποδείχθηκαν ακατάλληλοι, είτε επειδή δεν ήταν επαγγελματίες είτε επειδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, έκαναν ρατσιστικά ή ξενοφοβικά σχόλια.

Οι τοπικοί εκπρόσωποι «έκαψαν» τη Λεπέν

Οι γαλλικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σε 577 περιφέρειες, που σημαίνει ότι τα κόμματα συχνά επιλέγουν τοπικούς υποστηρικτές με μικρή εμπειρία για να τους εκπροσωπήσουν, ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπου έχουν λίγες πιθανότητες να κερδίσουν.

Το γαλλικό ερευνητικό δημοσιογραφικό πρακτορείο Mediapart κατέγραψε 106 υποψηφίους της RN που είχαν προηγουμένως κάνει «δηλώσεις μίσους ή συνωμοσίας». Μάλιστα, ένας υποψήφιος είχε εμφανιστεί φορώντας ναζιστικά ρούχα και το κόμμα αναγκάστηκε να αποσύρει επίσημα την υποστήριξή του από τις εκστρατείες του.

Στο μεταξύ «άβολα» κλιπάκια με τοπικούς υποψήφιους γίνονταν viral με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο υποψήφιας που υποστήριζε ότι δεν είναι ρατσίστρια επειδή είχε «έναν Εβραίο για οφθαλμίατρο» και «έναν μουσουλμάνο για οδοντίατρο».

Άλλα βίντεο έδειχναν ότι οι υποψήφιοι ήταν ανίκανοι να διατυπώσουν επιχειρήματα σε συζητήσεις που οργανώθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Τα παραπάνω βίντεο λειτούργησαν ως υπενθύμιση δύο ελαττωμάτων που για χρόνια αποτρέπουν τους ψηφοφόρους από το να παραδώσουν την εξουσία στη γαλλική ακροδεξιά: τη μισαλλοδοξία και την ανικανότητα.

Αυτό αποδείχθηκε μοιραίο για τις πιθανότητες της Ακροδεξιάς. Τώρα πρέπει να ανασυνταχθεί, εν όψει της εκστρατείας για την προεδρία το 2027.

Ο θρίαμβος του RN δεν ακυρώθηκε, απλώς «αναβλήθηκε», δήλωσε η Λεπέν την Κυριακή ως αντίδραση στα αποτελέσματα. Απέδωσε την ήττα του κόμματος σε μια «αφύσικη συμμαχία» μεταξύ της Αριστεράς και του στρατοπέδου του Μακρόν.

