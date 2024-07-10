Ο Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης και βασικός πολιτικός αντίπαλος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, μετέφερε σήμερα βοήθεια στο Νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου το οποίο επλήγη από ρωσικό βομβαρδισμό την Δευτέρα.

Το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ συγκέντρωσε 15 εκατομμύρια φιορίνια (41.276 δολάρια) και ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα για να παραδοθούν στο Κίεβο. «Ηταν μια ξαφνική απόφαση όταν είδαμε την βάρβαρη ρωσική πυραυλική επίθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του για το Κίεβο.

Ο Ορμπάν, φίλος και σύμμαχος του Πούτιν, τηρεί αρνητική στάση στην χορήγηση δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Η επίσκεψή του στην Μόσχα την περασμένη εβδομάδα και η συνάντησή του με τον κυρίαρχο του Κρεμλίνου επικρίθηκε σφοδρά από τους ευρωπαίους συμμάχους της Βουδαπέστης.

«Ο πρωθυπουργός διατηρεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να ταξιδεύει ανά τον κόσμο ισχυριζόμενος ότι δουλεύει για την ειρήνη, αλλά εμείς πιστεύουμε στις πράξεις και όχι στην περιστροφή τρεις φορές γύρω από την Γη. Είμαστε διαφορετικοί», είπε ο Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, το κόμμα του οποίου κέρδισε το 30% των ψήφων στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, δήλωσε ότι ο Ορμπάν θα έπρεπε να είχε επισκεφθεί νωρίτερα το Κίεβο και ότι ένας από τους λόγους της καθυστέρησης ήταν οι διαφωνίες ανάμεσα στο Κίεβο και την Βουδαπέστη σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας της Ουκρανίας.

Ο Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι συμφωνεί με την ουγγρική κυβέρνηση ότι η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν πρέπει να περνά μέσω της Ουγγαρίας ή με την βοήθειά της, διότι αυτό θα μπορούσε να καταστήσει στόχο την ουγγρική μειονότητα, αλλά άλλες χώρες έχουν το δικαίωμα να στέλνουν όπλα στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.