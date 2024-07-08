Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο αναδεικνύεται και επίσημα ο μεγάλος νικητής του β' γύρου των γαλλικών εκλογών, κάνοντας την μεγάλη ανατροπή με το επόμενο ερώτημα που τίθεται να είναι ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα και με καταμετρημένες και τις 577 εκλογικές περιφέρειες η αριστερή συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου κέρδισε 182 έδρες στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ποσοστό όμως όχι ικανό για την εξασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας η οποία απαιτεί 289 έδρες.

Ο κεντρώος συνασπισμός «Μαζί» του Εμανουέλ Μακρόν ήρθε δεύτερος με 168 έδρες και η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν εξασφάλισε 143 έδρες.

Το συντηρητικό κόμμα Les Républicains (LR) συγκέντρωσε με τη σειρά του 45 έδρες.

Σημειώνεται ότι τα νούμερα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανά μέσο πάρα το τέλος της καταμέτρησης διότι κάποιοι βουλευτές θεωρούνται από διάφορους πιο στενά ή πιο χαλαρά συνδεδεμένοι με τους συνασπισμούς.

Τώρα, με το γαλλικό κοινοβούλιο κατακερματισμένο, η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ημερών είναι η συμφωνία των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στο πρόσωπο του νέου πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ θα ανακοινώσει και επίσημα την παραίτησή του σήμερα παραδεχόμενος την ήττα του κόμματός του.

Όσον αφορά τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν μπορεί η συμμαχία του να κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πάνω από την άκρα δεξιά, στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, αποφεύγοντας την πανωλεθρία που προέβλεπαν ειδήμονες ωστόσο, η συνέχεια αναμένεται περίπλοκη - στο εσωτερικό, στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

