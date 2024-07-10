Λογαριασμός
Ανθρωποκυνηγητό στο Λονδίνο για τη σύλληψη 26χρονου που σκότωσε 3 γυναίκες μέσα σε σπίτι

Ο 26χρονος όπως προειδοποιεί η αστυνομία είναι οπλισμένος - Δόθηκαν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα 

Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες αλλά και για προσοχή έχει απευθύνει η αστυνομία στην περιοχή του Χάρτφορντσιρ βορείως του Λονδίνου ώστε να εντοπιστεί 26χρονος που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία τριών γυναικών.

Η τοπική αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του 26χρονου Κάιλ Κλίφορντ από το Ένφιλντ του βορείου Λονδίνου, ο οποίος αναζητείται για τη δολοφονία τριών γυναικών που εντοπίστηκαν νεκρές με θανάσιμα τραύματα σε σπίτι στο Μπούσι του Χάρτφορντσιρ το βράδυ της Τρίτης.

Η αστυνομία είπε πως ο ύποπτος είναι πιθανό να έχει μαζί του βαλλίστρα, καλώντας όποιον τον εντοπίσει να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Πιστεύεται ότι ο 26χρονος κρύβεται είτε στο Χάρτφορντσιρ είτε στο βόρειο Λονδίνο.

Τα τρία θύματα είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους και για τη σχέση τους με τον ύποπτο δράστη.

