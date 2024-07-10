Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες αλλά και για προσοχή έχει απευθύνει η αστυνομία στην περιοχή του Χάρτφορντσιρ βορείως του Λονδίνου ώστε να εντοπιστεί 26χρονος που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία τριών γυναικών.

Η τοπική αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του 26χρονου Κάιλ Κλίφορντ από το Ένφιλντ του βορείου Λονδίνου, ο οποίος αναζητείται για τη δολοφονία τριών γυναικών που εντοπίστηκαν νεκρές με θανάσιμα τραύματα σε σπίτι στο Μπούσι του Χάρτφορντσιρ το βράδυ της Τρίτης.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨



Detectives investigating a triple murder in #Bushey yesterday evening (Tues 9 July) are actively seeking Clifford who is wanted in connection with the incident.



He could be in #Hertfordshire or North #Londonhttps://t.co/2GuRTmAYjM pic.twitter.com/q790A1rlva — Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024

Η αστυνομία είπε πως ο ύποπτος είναι πιθανό να έχει μαζί του βαλλίστρα, καλώντας όποιον τον εντοπίσει να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Πιστεύεται ότι ο 26χρονος κρύβεται είτε στο Χάρτφορντσιρ είτε στο βόρειο Λονδίνο.

Τα τρία θύματα είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους και για τη σχέση τους με τον ύποπτο δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.