Μπορεί ο αριστερός συνασπισμός να αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία και να αποσοβήθηκε ο κίνδυνος ανόδου στην εξουσία του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, ωστόσο τα ποσοστά της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης σημείωσαν άνοδο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι υπολογίσιμη και καθόλου αμελητέα δύναμη.

Το colpo grosso του Μακρόν με την αιφνιδιαστική προκήρυξη εκλογών αμέσως μετά τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου επικρίθηκε σφοδρότατα στο διάστημα που μεσολάβησε και χαρακτηρίστηκε ως κίνηση πολύ υψηλού κινδύνου. Όμως κρίνοντας εκ του αποτελέσματος έφερε ανακούφιση στους Γάλλους και στην Ευρώπη αφού κατόρθωσε να περιορίσει τον ακροδεξιό συνασπισμό στην τρίτη θέση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών ως αυτή την ώρα, η Εθνική Συσπείρωση (RN) αναδείχθηκε η μεγαλύτερη δύναμη συγκεντρώνοντας 8.7444. 414 ψήφους.

Η αριστερή συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου ήρθε δεύτερη σε ψήφους, πήρε 7.005.340.

Τρίτος σε ψήφους ήρθε ο συνασπισμός του Μακρόν, Ensemble, κερδίζοντας 6.314.425.

Τέταρτη δύναμη ήρθαν οι Κεντροδεξιοί Les Republicaines, με 1.474.650.

«Απόψε, το Εθνικό Μέτωπο είναι το κορυφαίο κόμμα στη Γαλλία όσον αφορά τον αριθμό των βουλευτών. Βλέπω τους σπόρους της αυριανής νίκης. Η παλίρροια ανεβαίνει, δεν έχει ανέβει αρκετά ψηλά αυτή τη φορά, αλλά η νίκη απλώς καθυστέρησε» σημείωσε χθες το βράδυ η Λεπέν, μόλις διαφάνηκε η ήττα της.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία διεξάγονται με σύστημα δύο γύρων, σε 577 μονοεδρικές περιφέρειες.

Όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν στο α' γύρο άνω του 12,5%, προκρίνονται στον β' γύρο (εάν καταφέρει να συγκεντρώσει 50% συν μία ψήφο, εκλέγεται αυτόματα από το α' γύρο).

Έτσι, στον β' γύρο πολλές φορές συμμετέχουν τρεις ή πιο σπάνια και τέσσερις υποψήφιοι.

Καθώς πολλοί υποψήφιοι αποσύρθηκαν αφήνοντας χώρο στα μπλοκ της Αριστεράς και του Μακρόν, το μπλοκ της Λεπέν έχασε τις έδρες.

Πηγή: skai.gr

