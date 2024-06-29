O Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε στο προσκήνιο της γαλλικής πολιτικής σκηνής ως ένας τολμηρός, νέος ηγέτης που επιδιώκει να μεταρρυθμίσει τη Γαλλία μέσω ριζοσπαστικών φιλοεπιχειρηματικών, φιλοευρωπαϊκών πολιτικών, υποσχόμενος στους ψηφοφόρους ότι «δεν θα υπάρχει πλέον λόγος» να ψηφίσουν υπέρ των άκρων.

Επτά χρόνια μετά την πρώτη εκλογή του, η απόφαση του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον αποδυναμώνει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενώ η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανάδειξη της στην εξουσία. Ο Μακρόν, του οποίου η προεδρική θητεία φτάνει στο τέλος της το 2027, έχει πει ότι δεν θα παραιτηθεί νωρίτερα.

Ωστόσο, η προοπτική μιας ήττας στις κοινοβουλευτικές εκλογές σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να μοιραστεί την εξουσία με έναν πρωθυπουργό από αντίπαλο πολιτικό κόμμα, πιθανώς τον πρόεδρο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά.

Μετά τη συντριπτική ήττα της κεντρώας συμμαχίας του στις εκλογές της ΕΕ, ο Μακρόν περιέγραψε την απόφασή του να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές περίπου ως μονόδρομο καθώς, όπως υποστήριξε, η συμμαχία του δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία από το 2022, παρόλο που έχει τις περισσότερες έδρες. Η κατάσταση τον ανάγκασε σε πολιτικούς ελιγμούς για να περάσει νομοσχέδια.

Οι ψηφοφόροι την Κυριακή και στις 7 Ιουλίου θα επιλέξουν ποιον θα στείλουν στην Εθνοσυνέλευση για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Μακρόν νίκησε την πρόεδρο της Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, δύο φορές στις προεδρικές εκλογές, το 2017 και το 2022.

Λίγες στιγμές μετά την πρώτη του νίκη, τότε σε ηλικία 39 ετών, ανέβηκε στη σκηνή στην αυλή του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι υπό τον ήχο του ευρωπαϊκού ύμνου «Ode to Joy». Εκεί δήλωσε για τους ψηφοφόρους της Λεπέν: «Θα κάνω τα πάντα… ώστε να μην έχουν πλέον κανένα λόγο να ψηφίζουν υπέρ των άκρων».

Η κεντρώα πολιτική συμμαχία του Μακρόν με σύνθημα «ούτε δεξιά ούτε αριστερά» συνέτριψε τους παραδοσιακούς αντιπάλους, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους.

Το 2022, καθώς νίκησε ξανά τη Λεπέν αλλά με μικρότερη διαφορά, ο Μακρόν αναγνώρισε ότι οι Γάλλοι δεν ψήφισαν «για να υποστηρίξουν τις ιδέες μου, αλλά μάλλον για να εμποδίσουν αυτές της ακροδεξιάς».

Τώρα, η ύπαρξη της κεντρώας συμμαχίας του απειλείται. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγούνται στην κοινοβουλευτική κούρσα οι υποψήφιοι από την ακροδεξιά και τον ευρύ αριστερό συνασπισμό , το Νέο Λαϊκό Μέτωπο.

«Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα»

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο Μακρόν «σκότωσε την προεδρική πλειοψηφία».

Νωρίς την Παρασκευή, μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Μακρόν δικαιολόγησε την απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση.

«Ήταν απαραίτητο να ζητήσουμε από τους ψηφοφόρους μια διευκρίνιση. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε φιλόδοξες πολιτικές χωρίς τη συμμετοχή του λαού», είπε.

Ερωτηθείς για έναν βουλευτή της Εθνικής Συσπείρωσης που υποστήριξε ότι οι διπλής υπηκοότητας, όπως ένας Γαλλομαροκινός πρώην υπουργός, δεν πρέπει να είναι μέλη της κυβέρνησης, ο Μακρόν απάντησε ότι αυτό «λέει πολλά για το τι διακυβεύεται».

Αναφέρθηκε στα ιδανικά της Γαλλίας για «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα». «Ο απροκάλυπτος ρατσισμός ή ο αντισημιτισμός αποτελούν βαθιά προδοσία απέναντι σε αυτό που είναι η Γαλλία, των αξιών της, αυτό που είναι η Δημοκρατία μας. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε με δύναμη και για το οποίο πρέπει να είμαστε εξοργισμένοι», είπε ο Μακρόν. «Επειδή δεν πρόκειται για πολιτική, δεν είναι μόνο για την ψήφο. Πρόκειται για την ίδια τη δυνατότητα να ζήσουμε μαζί».

«Δεν θα παρατήσω ποτέ» τη μάχη απέναντι στην ακροδεξιά «ό,τι κι αν συμβεί», είπε ο Μακρόν.

Ερωτηθείς εάν συζήτησε για τις γαλλικές εκλογές με τον Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε στις Βρυξέλλες «θα ήταν πολύ περίεργο αν δεν μιλούσα στον φίλο μου τον Εμανουέλ Μακρόν για αυτό. Αυτό κάνουμε».

Ο Σουλτς, ο οποίος ανήκει στους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες, πρόσθεσε: «Φυσικά ελπίζω ότι, για παράδειγμα, ότι τα κόμματα που είναι πολιτικά πιο κοντά σε εμένα να πάνε καλύτερα από άλλα. … Δεν πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα».

Ο Μακρόν υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι τα οικονομικά του επιτεύγματα μιλούν από μόνα τους. Η ανεργία μειώθηκε από 10% σε 7,5% και η Γαλλία αποτελεί τώρα την πιο ελκυστική ευρωπαϊκή χώρα για ξένες επενδύσεις των τελευταίων χρόνων.

Ωστόσο, η θητεία του στιγματίστηκε από μεγάλες αναταράξεις, από τις διαμαρτυρίες των Κίτρινων Γιλέκων κατά της κοινωνικής και οικονομικής αδικίας, από την πανδημία COVID-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις περσινές ταραχές που προκλήθηκαν από τον φονικό πυροβολισμό ενός εφήβου από την αστυνομία .

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, η κίνηση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές αφήνει ήδη τη Γαλλία αποδυναμωμένη στην ευρωπαϊκή σκηνή, σύμφωνα με τη Lisa Thomas-Darbois, αναπληρώτρια διευθύντρια γαλλικών σπουδών στο think tank Institut Montaigne με έδρα το Παρίσι.

«Έχει προκαλέσει κάποιο φόβο στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας», είπε. «Μόνο να δούμε τη μειωμένη αξιοπιστία στα επιτόκιά μας στις χρηματοπιστωτικές αγορές». «Είναι επειδή δυνητικά αντιμετωπίζουμε ένα πολιτικό αδιέξοδο για ένα χρόνο; Ή μήπως επειδή θα μπορούσαμε δυνητικά να έχουμε την Εθνική Συσπείρωση στην εξουσία; Δεν μπορούμε να πούμε πραγματικά σε αυτό το στάδιο», είπε. «Το σίγουρο είναι ότι η στάση της Εθνικής Συσπείρωσης δεν είναι πιθανό να είναι καθησυχαστική όσον αφορά την εικόνα της Γαλλίας τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

