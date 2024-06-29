Ποια είναι η καλύτερη πόλη για να ζεις - Έρευνα σε 173 πόλεις απαντά

Πώς μετριέται η βιωσιμότητα μίας χώρας; Η EIU βρήκε έναν τύπο για να βοηθήσει τις εταιρείες να υπολογίσουν τα επίπεδα των δυσκολιών που συναντώνται σε διάφορες πόλεις, όταν επιθυμούν να μετακινήσουν το προσωπικό τους. Η ετήσια έρευνα, σύμφωνα με τον Economist, βαθμολογεί 173 πόλεις σε πέντε κατηγορίες: σταθερότητα, υγειονομική περίθαλψη, πολιτισμός και περιβάλλον, εκπαίδευση και υποδομές. Ο χάρτης δείχνει ποια βαθμολογία συγκέντρωσαν οι πόλεις φέτος.

Σε ποιες πόλεις αξίζει να ζεις

Η Βιέννη κατέκτησε την πρώτη θέση για άλλη μια φορά, κερδίζοντας τον τίτλο της πιο βιώσιμης πόλης στον κόσμο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η αυστριακή πρωτεύουσα έλαβε άριστες βαθμολογίες σε τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες του δείκτη, αλλά η έλλειψη σημαντικών αθλητικών γεγονότων οδήγησε στο να συγκεντρώσει τη χαμηλότερη της βαθμολογία, 93,5 στα 100 στην κατηγορία πολιτισμός και περιβάλλον.

Τρεις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις μπήκαν στην πρώτη πεντάδα: η Κοπεγχάγη, η Ζυρίχη και η Γενεύη. Αξιοσημείωτο και για τις τρεις είναι το μικρό μέγεθος του πληθυσμού τους, το οποίο τείνει να οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας και λιγότερο συνωστισμένους δρόμους και συστήματα δημόσιων μεταφορών. Δύο καναδικές πόλεις, το Κάλγκαρι και το Βανκούβερ, και τέσσερις στην Ασία και Ειρηνικό, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Οσάκα και Όκλαντ, συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα των πιο βιώσιμων πόλεων.

Ποιες συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία

Η κατεστραμμένη από τον πόλεμο Δαμασκός παραμένει ριζωμένη στο κάτω μέρος του πίνακα. Η πρωτεύουσα της Συρίας ήταν η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον δείκτη από το 2013 και συγκέντρωσε 30,7 βαθμούς το 2024. Η βαθμολογία στον τομέα της σταθερότητας είναι 20 και είναι στην ίδια θέση με το Καράτσι ως η χαμηλότερη από όλες τις πόλεις που συμμετείχαν στην έρευνα.

Το Κίεβο έχει, επίσης, κακή απόδοση σε αυτή την κατηγορία, γεγονός που το ωθεί στην τελευταία δεκάδα του πίνακα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Τελ Αβίβ μοιράζεται την ίδια κακή βαθμολογία σταθερότητας και οι βαθμολογίες του στις υποδομές και στον πολιτισμό και το περιβάλλον μειώθηκαν κατά 7,2 και 6,7 μονάδες αντίστοιχα εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Η ισραηλινή πόλη υποχώρησε 20 θέσεις στην κατάταξη, στην 112η θέση. Είχε τη μεγαλύτερη πτώση στη φετινή έρευνα.

Μετά από μια απότομη πτώση και ανάκαμψη κατά τη διάρκεια των ετών Covid, παγκοσμίως η μέση βαθμολογία βιωσιμότητας αυξήθηκε κατά μόλις 0,06 μονάδες το περασμένο έτος. Η κρίση κόστους διαβίωσης είναι αρνητική. Αν και ο πληθωρισμός μειώνεται σε πολλές χώρες, οι επιπτώσεις του, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης, εξακολουθούν να γίνονται αισθητές. Οι υψηλές τιμές επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των υποδομών, ιδιαίτερα στην Αυστραλία και τον Καναδά. Η ποιότητα της αστικής διαβίωσης μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αλλά δεν το βιώνουν όλοι το ίδιο.

