Το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα "Εθνικός Συναγερμός" αύξησε περαιτέρω το ποσοστό του ενόψει του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών, που διεξάγεται μεθαύριο, Κυριακή, και πιθανόν να συγκεντρώσει 37% των ψήφων, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Les Echos.

Το κόμμα εμφανίζεται να συγκεντρώνει 2% περισσότερο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση της OpinionWay πριν από μια εβδομάδα.

Σε μια άλλη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Elabe που επικαλέστηκε το δίκτυο BFM TV, προκύπτει ότι ο "Εθνικός Συναγερμός" πιθανόν θα περάσει το όριο των 289 εδρών που θα του χαρίσει απόλυτη πλειοψηφία και το κόμμα και οι σύμμαχοί του τοποθετούνται σε ένα φάσμα μεταξύ 260 και 295 εδρών.

«Πέφτει» ο Μακρόν, σταθερή η αριστερή συμμαχία

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Les Echos, το κεντρώο κόμμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν "Αναγέννηση" εμφανίζεται να συγκεντρώνει 20% των ψήφων, δηλαδή 2% λιγότερο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, η αριστερή αυτή συμμαχία, φέρεται να συγκεντρώνει 28% των ψήφων, στο ίδιο επίπεδο με την τελευταία δημοσκόπηση.

Η δημοσκόπηση δεν προέβλεψε αριθμό εδρών για την επόμενη Εθνοσυνέλευση, η οποία, εξαιτίας του απλού πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος δύο γύρων, πιθανόν να διαφέρει σημαντικά από την λαϊκή ψήφο.

Το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας θα γίνει γνωστό μετά τον δεύτερο γύρο στις 7 Ιουλίου και είναι δύσκολο να προβλεφθεί στην παρούσα φάση, καθώς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα ενώσουν τις δυνάμεις τους τα αντίπαλα κόμματα του "Εθνικού Συναγερμού" και θα αποσύρουν υποψηφίους τους στον δεύτερο γύρο προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της ακροδεξιάς.

Χθες Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ κατηγόρησε τον αρχηγό του "Εθνικού Συναγερμού" Ζορντάν Μπαρντελά ότι ανέχεται τον ρατσιστικό λόγο στους κόλπους του ακροδεξιού στρατοπέδου εν μέσω της έντονης τελευταίας προεκλογικής τηλεμαχίας-μια κατηγορία την οποία απέρριψε ο Μπαρντελά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

