Βελιγράδι: Νεκρός άνδρας που επιτέθηκε με τόξο σε αστυνομικό στην ισραηλινή πρεσβεία

Επίθεση με τόξο δέχθηκε αστυνομικός μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι. Το βέλος πέτυχε το αστυνομικό στον τράχηλο ωστόσο κατάφερε να αμυνθεί πυροβολώντας τον δράστη ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.

«Σήμερα γύρω στις 11 η ώρα άτομο αγνώστου ταυτότητας, εκτόξευσε βέλος κατά αστυνομικού ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία φύλαξης της πρεσβείας του Ισραήλ και τον πέτυχε στον τράχηλο. Ο αστυνομικός Μ. J. (1990) χρησιμοποίησε, σε αυτοάμυνα, το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τον επιτιθέμενο, ο οποίος κατέληξε συνεπεία των τραυμάτων», δήλωσε ο Ίβιτσα Ντάτσιτς.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου θα υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης του βέλους από τον τράχηλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.