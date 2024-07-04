Περίπου 300.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν ανά τη Γαλλία αργά το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από τον κρίσιμο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθούν επεισόδια, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός, καθώς δύο υποψήφιοι κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα επιθέσεων στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο δεύτερος γύρος την Κυριακή θα καθορίσει αν ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν θα εξασφαλίσει πλειοψηφία στη βουλή για πρώτη φορά στην ιστορία του και θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας, δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην ευρωζώνη.

Η προεκλογική εκστρατεία αμαυρώθηκε από πολιτικές εντάσεις, αλλά και από σποραδικά επεισόδια βίας και, όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Πρίσκα Τεβενό, η ίδια και το επιτελείο της δέχτηκαν χθες το απόγευμα επίθεση από μια μικρή ομάδα νεαρών καθώς αναρτούσαν τις αφίσες για την προεκλογική τους εκστρατεία.

Παρότι εκείνη δεν τραυματίστηκε, η βοηθός της και ένας ακτιβιστής του κόμματος τραυματίστηκαν από την επίθεση μιας ομάδας περίπου 10 άγνωστων νεαρών που έσκιζαν τις προεκλογικές τους αφίσες, όπως δήλωσε η Τεβενό στην εφημερίδα Le Parisien.

Παράλληλα, μια υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού στη Σαβοΐα, η Μαρί Ντοσί, επίσης κατήγγειλε ότι δέχτηκε χθες επίθεση από έναν καταστηματάρχη σε εμπορική αγορά.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι σε σχέση με την επίθεση στο επιτελείο της Τεβενό.

Ο Νταρμανέν είπε ότι το βράδυ της Κυριακής, όταν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών, θα είναι "πολύ προσεκτικός" ως προς την ασφάλεια.

Περίπου 5.000 από τους 30.000 αστυνομικούς που θα αναπτυχθούν το απόγευμα της Κυριακής θα βρίσκονται στο Παρίσι και στα περίχωρά του για να "διασφαλίσουν ότι η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά δεν θα επωφεληθούν από την κατάσταση για να προκαλέσουν επεισόδια", όπως είπε ο ίδιος στο δίκτυο France 2 TV.

Δημοσκόπηση έδειξε χθες ότι πιθανόν να επιτύχουν οι προσπάθειες των άλλων κομμάτων να αποτρέψουν την ακροδεξιά από το να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Η δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Harris Interactive για λογαριασμό του περιοδικού Challenges έδειξε ότι το αντιμεταναστευτικό, ευρωσκεπτικιστικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοί του θα συγκεντρώσουν κατά πάσα πιθανότητα από 190 μέχρι 220 έδρες από τις 577 της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ενώ οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικανοί 30 με 50.

Αυτό το σενάριο θα απέκλειε την πιθανότητα μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης μειοψηφίας με την μερική υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών (LR).

Η δημοσκόπηση δημοσιεύτηκε μετά την απόσυρση των υποψηφιοτήτων περισσότερων από 200 υποψηφίων από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα για να ανακοπεί η πορεία της ακροδεξιάς.

Ωστόσο, παραμένει αρκετά αβέβαιο το αποτέλεσμα δεδομένου ότι είναι άγνωστο αν οι ψηφοφόροι θα στηρίξουν τις προσπάθειες αυτές να μπλοκαριστεί ο δρόμος του Εθνικού Συναγερμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

