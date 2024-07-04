Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία στη Βρετανία - Ψήφισαν Σούνακ και Στάρμερ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στα εκλογικά τμήματα των περιφερειών όπου είναι εγγεγραμμένοι προσήλθαν νωρίς το πρωί για να ψηφίσουν οι δύο βασικοί διεκδικητές της πρωθυπουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρώτος ο Ρίσι Σούνακ των Συντηρητικών ψήφισε στο κοινοτικό κέντρο του χωριού Κέρμπι Σίγκστον της κομητείας Γιόρκσιρ στην περιφέρεια Ρίτσμοντ και Νορθάλερτον στην οποία εκλέγεται. Μαζί του ήταν και η σύζυγός του Ακσάτα Μούρτι.

Συνοδευόμενος επίσης από τη σύζυγό του Βικτόρια ο σερ Κιρ Στάρμερ των Εργαιτκών ψήφισε σε εκλογικό τμήμα στο Κέντις Τάουν του ΒΔ Λονδίνου.

Σε μήνυμά του λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Σούνακ κάλεσε εκ νέου τους ψηφοφόρους να μη χαρίσουν στον αντίπαλό του μια «υπεραυτοδυναμία».

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στους Εργατικούς περισσότερες έδρες από το μέχρι τώρα ρεκόρ του κόμματος, που ήταν οι 418 έδρες στις εκλογές του 1997 υπό τον Τόνι Μπλερ.

Θεωρείται επίσης πιθανό να καταρριφθεί και το ρεκόρ της ευρύτερης αυτοδυναμίας που έχει καταγραφεί από το 1900 και μετά στη χώρα, δηλαδή η αυτοδυναμία 105 εδρών των Συντηρητικών το 1924.

Ως προς τους Συντηρητικούς, το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι να αναδείξουν τους λιγότερους βουλευτές στην ιστορία τους. Η χαμηλότερη μέχρι τώρα επίδοση ήταν οι 156 έδρες του 1906.

Εφόσον τα προγνωστικά επιβεβαιωθούν και υπάρξει αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία μετά από 14 χρόνια, ο Ρίσι Σούνακ θα μεταβεί το πρωί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο για το αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια ο (επικρατέστερος) νικητής σερ Κιρ Στάρμερ θα κληθεί στο Παλάτι για να λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον μονάρχη, πριν μεταβεί στο Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ για ένα πρώτο διάγγελμα-στίγμα της δίκης του διακυβέρνησης. Το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται και η οριστικοποίηση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης.

Ο κ. Στάρμερ είπε το πρωί πως «σήμερα η Βρετανία μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα εποχή ελπίδας και ευκαιρίας μετά από 14 χρόνια χάους και κατάπτωσης».

Πάντως, το επιτελείο του ανησυχεί πως κάποιοι ψηφοφόροι του κόμματος δε θα σπεύσουν να ψηφίσουν θεωρώντας προδικασμένο το αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο κ. Στάρμερ έχει προσπαθήσει να τονίσει πως το μήνυμα από στελέχη των Τόρις ότι η εκλογική μάχη έχει κριθεί είναι ακριβώς μια τακτική να προκληθεί εφησυχασμός στις τάξεις των Εργατικών ψηφοφόρων.

Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια ιστορική συντριβή των Συντηρητικών σημειώνουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 100 περιφέρειες όπου μικρές ή μεγαλύτερες μετατοπίσεις ψήφων θα μπορούσαν να κρίνουν το θέμα της αυτοδυναμίας.

Ο κ. Σούνακ έχει επανειλημμένως πει τις τελευταίες ημέρες πως μόνο 130.000 ψήφοι θα μπορούσαν να στερήσουν από τους Εργατικούς την «υπεραυτοδυναμία» που επιδιώκουν.

Εν τω μεταξύ, δημοσιεύματα αναφέρουν πως υπουργοί της Συντηρητικής κυβέρνησης φοβούνται πως το αποτέλεσμα θα προκαλέσει μία ακόμα πικρή εσωκομματική μάχη για τη διαδοχή στην ηγεσία. Κάποιοι από αυτούς φέρονται λοιπόν να έχουν ζητήσει από τον Ρίσι Σούνακ να παραμείνει ηγέτης, τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο, ώστε μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας να γίνει συντεταγμένα.

Εξάλλου, η τελευταία μεγάλη εφημερίδα που πήρε θέση ως προς τις εκλογές ήταν οι Times, οι οποίοι κάνουν λόγο στο κύριο άρθρο τους για «άλμα στο σκοτάδι», επικρίνοντας τους Εργατικούς για ασάφεια σε μια σειρά κρίσιμων πολιτικών που θα κληθούν να εφαρμόσουν.

Δηλώνουν ότι οι Εργατικοί θα κερδίσουν διότι οι Τόρις έχουν «ατροφήσει» μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης με λάθη, αλλά η εφημερίδα αποφεύγει να δηλώσει στήριξη στον Κιρ Στάρμερ. «Ο σερ Κιρ μπορεί να έχει εξασφαλίσει μια τεράστια πλειοψηφία έως την Παρασκευή. Την επομένη πρέπει να αρχίσει τη διαδικασία απόδειξης ότι την αξίζει», καταλήγει το άρθρο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.