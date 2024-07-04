Την τελευταία φορά που ο Εμανουέλ Μακρόν εθεάθη δημοσίως, φορούσε ένα σκούρο μπουφάν αεροπόρου, γυαλιά ηλίου τύπου Top Gun και ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ.

Η ινκόγκνιτο εμφάνισή του που θύμιζε ροκ σταρ, ενώ πήγε να ψηφίσει την περασμένη Κυριακή στην παραλιακή πόλη Le Touquet, τράβηξε την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ειδησεογραφικά κανάλια.

Όμως, σχολιάζει το Politico, παρά τον ντόρο που δημιουργήθηκε στιγμιαία, η αλήθεια είναι ότι ο Μακρόν αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Εκτός από τις προγραμματισμένες διεθνείς δεσμεύσεις, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Την περασμένη Κυριακή, αντί ο Μακρόν να εμφανιστεί στην τηλεόραση για να παρηγορήσει τους «πληγωμένους» ψηφοφόρους του μετά τη μεγάλη ήττα στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, το Μέγαρο των Ηλυσίων εξέδωσε μια σύντομη δήλωση του προέδρου καλώντας σε ενότητα.

Απαραίτητη η «απομακρονοποίηση»

Για πρώτη φορά, η κεντρώα συμμαχία του Μακρόν, που έχει τρωθεί μετά την ήττα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, δίνει την ύστατη μάχη χωρίς τον ηγέτη της. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι σύμμαχοί του δεν τον θέλουν στην προεκλογική εκστρατεία.

«Του είπαμε να σταματήσει [την εκστρατεία]… Και δεν είναι πραγματικά ότι άκουσε το μήνυμά μας, αλλά περισσότερο ότι αναγκάστηκε να το ακούσει» είπε στέλεχος του κόμματος της Αναγέννησης που τήρησε ανωνυμία.

«[Ο πρόεδρος] υποτίμησε το πόσο πολύ απογοητεύτηκε το κοινό από την προσωπικότητά του» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, κορυφαία στελέχη κομμάτων άσκησαν πιέσεις, προκειμένου ο Μακρόν να μείνει μακριά από την προεκλογική εκστρατεία, κάτι που βασικός σύμμαχος αποκάλεσε απαραίτητη «απομακρονοποίηση».

Για τον 46χρονο πρόεδρο, που τραβά τα φώτα της δημοσιότητας, έρχεται με νέες ιδέες και διαταράσσει το status quo, η νέα πραγματικότητα δεν είναι η καλύτερη.

Το καταφύγιο των Ηλυσίων

Όμως, σαν τον Ναπολέοντα που αναγκάστηκε να εξοριστεί, ο Μακρόν ετοιμάζει την επόμενη μάχη: να κυβερνήσει τη Γαλλία μετά από μια ηχηρή ήττα που αναμένεται να έρθει την Κυριακή. Ο Γάλλος πρόεδρος ίσως χρειαστεί να «συγκατοικήσει» με το κόμμα Εθνικό Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, το οποίο αναμένεται να κερδίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μακρόν ήταν απασχολημένος με την ενίσχυση της επιρροής του, κάνοντας διορισμούς σε υψηλές θέσεις και πιέζοντας τους συμμάχους να βρουν σημαντικές θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες, προκαλώντας κατηγορίες από τη Λεπέν ότι οργάνωσε «ένα διοικητικό πραξικόπημα».

Την Τετάρτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε νέους διορισμούς στην αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Δεκάδες ανώτατα στελέχη έχουν, επίσης, διοριστεί στον στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία.

Αναμένονταν περισσότεροι διορισμοί, αλλά αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη κατακραυγή για τον διοικητικό ανασχηματισμό, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να περιορίσει το σχέδιό του. Σύμφωνα με το Playbook Paris, πηγή κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων ειρωνικά το αποκάλεσε «μια μικρή οπισθοδρόμηση».

Κλεισμένος στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Μακρόν εξετάζει τα σενάρια της επόμενης ημέρας, μετά την αναμενόμενη σαρωτική νίκη της Ακροδεξιάς.

Ακόμα στο παιχνίδι

Πόσο καιρό όμως θα μείνει ο Μακρόν μακριά από τις κάμερες; Όχι πολύ φαίνεται.

Το βράδυ της Κυριακής, μόλις γίνει γνωστό το μέγεθος νίκης της Εθνικής Συσπείρωσης, ο πρόεδρος θα πρέπει να στραφεί στην επιλογή νέου πρωθυπουργού, κάτι που θα μπορούσε να πάρει εβδομάδες εάν δεν υπάρξει σαφής πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

«Θα αναλάβει και πάλι την ηγεσία ως εγγυητής των θεσμών της Γαλλίας», ανέφερε ανώνυμη πηγή.

Εάν η ακροδεξιά κερδίσει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ο Μακρόν θα πιεστεί να ορίσει τον Ζόρνταν Μπαρντελά ως πρωθυπουργό. Εάν όχι, ο πρόεδρος θα μπορούσε να εμπλακεί σε μακρές συνομιλίες συνασπισμού με τους σημερινούς αντιπάλους του στα αριστερά και στα δεξιά.

Αλλά είναι δύσκολο να δούμε πώς θα διορθωθούν οι σχέσεις του Μακρόν με τους φιλελεύθερους συμμάχους του και πώς θα βελτιωθεί η εικόνα του στο ευρύ κοινό.

