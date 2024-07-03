Της Αθηνάς Παπακώστα

Περισσότεροι από 200 υποψήφιοι βουλευτές που τερμάτισαν τρίτοι στον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία αποσύρθηκαν από τον κρίσιμο δεύτερο γύρο της Κυριακής.

Η προθεσμία για να δηλώσουν εάν θα θέσουν υποψηφιότητα ή όχι, λήγει στις επτά το απόγευμα της Τετάρτης, ώρα Γαλλίας. Καθώς μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης δεν υπήρχε διαθέσιμη μία επίσημη καταγραφή των υποψηφιοτήτων, ο συνολικός αριθμός όλων όσοι έκαναν πίσω για να ανακόψουν την επέλαση της λεπενικής άκρας Δεξιάς υπολογιζόταν, σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ 214 και 218. Αυτό σημαίνει ότι αυτή την Κυριακή από τις 300 εκλογικές περιφέρειες όπου και υπήρχαν τρεις υποψήφιοι, απομένουν πλέον περίπου 108.

Ο πρώτος γύρος ανέδειξε νικητή το ακροδεξιό κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά το οποίο αυτή τη στιγμή παλεύει για την απόλυτη πλειοψηφία εντός της γαλλικής εθνοσυνέλευσης.

«Βλέπω τις προσπάθειες αποθάρρυνσης των ψηφοφόρων τις τελευταίες δύο ημέρες (…) πώς η απόλυτη πλειοψηφία δεν είναι εφικτή» σημείωσε η Μαρίν Λεπέν μιλώντας στο France Inter για να επισημάνει, στη συνέχεια, ότι το κόμμα της μπορεί να τα καταφέρει.

Όπως εξήγησε, «αυτό που οι πολίτες είπαν στην κάλπη του πρώτο γύρου είναι “σταματήστε να μας κάνετε μαθήματα ηθικής, σταματήστε να μας λέτε ποιον πρέπει να ψηφίσουμε, πώς πρέπει να σκεφτούμε”» προσθέτοντας ότι ελπίζει να το πουν εκ νέου και στον δεύτερο γύρο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, που ετοιμάζεται να διαβεί το κατώφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας, Ματινιόν, χαρακτήρισε την ένωση δυνάμεων Κέντρου και Αριστεράς ως «συμμαχία της ντροπής», καταδικάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια των κεντρώων και αριστερών κομμάτων να σταθούν εμπόδιο στην ανάληψη της εξουσίας για πρώτη φορά από την ακροδεξιά στη χώρα.

Δύσκολα έκαναν πίσω

Ωστόσο, οι προσπάθειες των παρατάξεων που στηρίζουν τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και εκείνων που απαρτίζουν το Νέο Λαϊκο Μέτωπο (Ανυπότακτη Γαλλία, Σοσιαλιστές, Πράσινοι και Κομμουνιστικό Κόμμα) να καταφέρουν να πείσουν τους τρίτους σε ψήφους υποψηφίους να αποσυρθούν υπέρ των δεύτερων υπήρξαν δύσκολες.

Κυρίως στο στρατόπεδο Μακρόν, όπου ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν αποτελεί κόκκινο πανί με ορισμένους μάλιστα να σημειώνουν ότι «είναι χειρότερος από τη Λεπέν» είτε εξαιτίας της οικονομικής του πολιτικής «η οποία θα οδηγήσει τη Γαλλία στη χρεοκοπία» είτε εξαιτίας της σκληρής στάσης του κατά του Ισραήλ και του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενδεικτικό παράδειγμα παραμένει ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών της χώρας, Μπρούνο Λεμέρ, ο οποίος μολονότι δεν διεκδικεί την επανεκλογή του, τόνισε πως δεν υποστηρίζει την ψήφο υπέρ της Ανυπότακτης Γαλλίας ενώ, ο επίσης απερχόμενος υπουργός, Ντομινίκ Φορέ, έπειτα από πίεση αποσύρθηκε από τον δεύτερο γύρο υπογραμμίζοντας ότι, αν και διαφωνεί με τις οδηγίες της κυβερνώσας παράταξης, θα τις ακολουθήσει.

Η Μαρίν Λεπέν ερωτηθείσα εάν το κόμμα της θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση εάν δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, απάντησε εκ νέου αρνητικά εξηγώντας ότι «εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε, δεν μπορούμε να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση».

Ωστόσο, αυτή τη φορά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητήσει συμμάχους στην περίπτωση που το κόμμα της εξασφαλίσει στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών οριακή πλειοψηφία.

