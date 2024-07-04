18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν θα βρίσκεται το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου προκειμένου να στηρίξει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας του στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας για την προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την διπλωματική κρίση μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, η οποία προκλήθηκε από τον πανηγυρισμό του Τούρκου ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ με τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων» στον αγώνα εναντίον της Αυστρίας.

Η επίσκεψη του Ερντογάν στο Βερολίνο ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την Προεδρία στην Τουρκία.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου dpa μεταδίδει ότι ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος επρόκειτο το Σάββατο να μεταβεί στο Αζερμπαϊτζάν, αποφάσισε να στηρίξει διά ζώσης το εθνικό συγκρότημα της Τουρκίας, ακριβώς λόγω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει στην Γερμανία η χειρονομία του ποδοσφαιριστή.

Πώς προκλήθηκε η διπλωματική κρίση

Νωρίτερα σήμερα ο πρέσβης της Τουρκίας στο Βερολίνο εκλήθη στο ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών, σε απάντηση αντίστοιχης ενέργειας, χθες, Τετάρτη, του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σε βάρος του γερμανού πρέσβη στην 'Αγκυρα. Προηγουμένως, η τουρκική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει την Γερμανία για «ξενοφοβία».

Η οργάνωση «Γκρίζοι Λύκοι» θεωρείται από τις γερμανικές αρχές «δεξιά εξτρεμιστική» και παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, με πολλούς πολιτικούς να ζητούν επίμονα την απαγόρευσή της, όπως συνέβη στην Αυστρία το 2019. Η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ τόνισε ήδη χθες ότι «τα σύμβολα των Τούρκων δεξιών εξτρεμιστών δεν έχουν θέση στα γήπεδά μας» και προειδοποίησε ότι «η χρήση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ως πλατφόρμας ρατσισμού δεν θα γίνει αποδεκτή». Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι οι γερμανικές αρχές ασφαλείας παρακολουθούν στενά τους τούρκους δεξιούς εξτρεμιστές στη Γερμανία. Ο υπουργός Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έζντεμιρ περιέγραψε τον χαιρετισμό ως «σύμβολο ακροδεξιάς, τρομοκρατίας και φασισμού».

Ο ίδιος ο Μερίχ Ντεμιράλ δήλωσε ότι πίσω από την χειρονομία του «δεν κρύβεται κάτι» και υποστήριξε ότι πανηγύρισε κατ' αυτόν τον τρόπο επειδή είναι υπερήφανος ως Τούρκος. Η UEFA ωστόσο, η οποία απαγορεύει την πολιτικοποίηση των ποδοσφαιρικών αγώνων, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του ποδοσφαιριστή για ενδεχομένως «ανάρμοστη συμπεριφορά». Τον αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από το Euro 2024 ζήτησε ο πρόεδρος της κουρδικής κοινότητας στην Γερμανίας Αλί Ερτάν Τοπράκ. «Δεν μπορεί η UEFA να ξοδεύει εκατομμύρια ευρώ σε διαφημιστικές εκστρατείες κατά του ρατσισμού και της διαφορετικότητας στον αθλητισμό και ταυτόχρονα να ανέχεται τα φασιστικά σημάδια, δήλωσε ο κ. Τοπράκ και ζήτησε ταυτόχρονα την απαγόρευση των Γκρίζων Λύκων, «της μεγαλύτερης ακροδεξιάς οργάνωσης στην Γερμανία» και των συμβόλων τους.

