Περισσότεροι από 136.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη νοτιοανατολική πολιτεία Σενάρ στο Σουδάν, αφότου η παραστρατιωτική ομάδα Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ξεκίνησε σειρά επιθέσεων εναντίον πόλεων, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο κύμα εκτοπισμού που προκαλείται από τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν που πλησιάζει τον 15ο μήνα. Ήδη σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τον Απρίλιο του 2023 όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των ΔΤΥ και του σουδανικού στρατού.

Εξάλλου υπάρχουν καταγγελίες για «εθνοκάθαρση» και προειδοποιήσεις για λιμό, κυρίως στις περιοχές που ελέγχει η πολιτοφυλακή.

Οι ΔΤΥ ξεκίνησαν στις 24 Ιουνίου εκστρατεία για την κατάληψη της πόλης Σενάρ, έναν εμπορικό κόμβο, όμως γρήγορα στράφηκαν προς τις μικρότερες πόλεις Σίνζα και αν Ντίντερ, προκαλώντας μεγάλη έξοδο των κατοίκων και από τις τρεις πόλεις, κυρίως προς τις γειτονικές πολιτείες του Γαλάζιου Νείλου και αλ Γκεντάρεφ.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους κάθε ηλικίας να περιπλανιούνται στους δρόμους της πολιτείας του Γαλάζιου Νείλου.

Ακτιβιστές και στις δύο πολιτείες δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά καταλύματα και τρόφιμα για τους νεοαφιχθέντες. Στην Γκεντάρεφ η τοπική επιτροπή αντίστασης κατήγγειλε ότι εκτοπισμένοι βρέθηκαν απροστάτευτοι, χωρίς σκηνές ή κουβέρτες, μέσα στην ισχυρή βροχόπτωση στην κεντρική αγορά της πρωτεύουσας της πολιτείας. Προηγουμένως η κυβέρνηση είχε εκκενώσει τα σχολεία που χρησίμευαν ως κατάλυμα για τους πρόσφυγες.

Ο Διεθνές Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι από τις 24 Ιουνίου εκτιμάται ότι 136.130 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Σενάρ.

Στην πολιτεία είχαν βρει ήδη καταφύγιο περισσότεροι από 285.000 εκτοπισμένοι από τις πολιτείες Χαρτούμ και αλ Γκεζίρα, κάτι που σημαίνει ότι αυτοί που φεύγουν από τη Σενάρ είναι πιθανό να εκτοπίζονται για δεύτερη ή τρίτη φορά.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, οι κάτοικοι πολλών χωριών στην πολιτεία Γκεντάρεφ, που έγιναν στόχος των ΔΤΥ, επίσης εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Στο δυτικό Σουδάν, τοπικοί ακτιβιστές επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του πυροβολικού εναντίον αγοράς χθες Τετάρτη στην αλ Φάσιρ. Ο σουδανικός στρατός και οι ΔΤΥ συγκρούονται εδώ και μήνες για τον έλεγχο της πόλης αυτής, προκαλώντας τον εκτοπισμό πολλών κατοίκων.

