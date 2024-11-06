Εκλογές ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι συγκέντρωσαν κεφάλαια-ρεκόρ ύψους 16 δισ. δολ. 

Οι υποψήφιοι στις αμερικανικές εκλογές έσπασαν ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων, που έφθασαν αθροιστικά τα 15,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την οργάνωση OpenSecrets, που συγκέντρωσε τα δεδομένα.

Το σύνολο αυτό αφορά τόσο τους υποψήφιους στις προεδρικές εκλογές, τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις και τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτούς που διεκδικούν έδρες στα δυο σώματα του Κογκρέσου. Το ποσό σπάει το προηγούμενο ρεκόρ, που καταγράφτηκε το 2020 και ήταν 15,1 δισ. δολάρια.

Είναι εξάλλου υπερδιπλάσιο από αυτό για το οποίο γινόταν λόγος το 2016 (6,5 δισ. δολάρια).

Σε ό,τι αφορά την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, η αντιπρόεδρος Χάρις συγκέντρωσε τα περισσότερα, πάνω από 1 δισ. δολάρια, με τους δωρητές μικρών ποσών να συνεισφέρουν πάνω από 40%. Σε αυτό προστίθενται 586 εκατ. δολάρια προερχόμενα από πολιτικές επιτροπής που την υποστηρίζουν.

Η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της συγκέντρωσε 382 εκατ. δολάρια, με το 28% να αντιστοιχεί σε μικρές δωρεές. Οι επιτροπές υποστήριξής του συγκέντρωσαν 694 εκατ. δολάρια.

Ο Τίμοθι Μέλον μεγαλύτερος δωρητής των Ρεπουμπλικάνων

Ο δωρητής με τη μεγαλύτερη συμβολή σε προεκλογική εκστρατεία ήταν ο Τίμοθι Μέλον, τραπεζίτης, 81 ετών, που προσέφερε 197 εκατ. δολάρια στους υποψήφιους των Ρεπουμπλικάνων, συμπεριλαμβανομένου του κ. Τραμπ.

Στην άλλη πλευρά, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ ήταν ο δωρητής με τη μεγαλύτερη συμβολή, που έφθασε τα 93 εκατ. δολάρια, ενώ ο Τζορτζ Σόρος διέθεσε 56 εκατ. μέσω της δικής του επιτροπής υποστήριξης.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, 10,5 δισ. δολάρια, δαπανήθηκε για εκστρατείες πολιτικής διαφήμισης. Συνολικά, οι εκστρατείες του κ. Τραμπ και της κυρίας Χάρις ξόδεψαν 2,6 δισ. δολάρια για διαφημίσεις από τον Μάρτιο ως την 1η Νοεμβρίου: 1,6 δισ. δολάρια η αυτή της Δημοκρατικής, 993 εκατ. αυτή του Ρεπουμπλικάνου.

Τα μηνύματα που πρόβαλε η κυρία Χάρις αφορούσαν κυρίως τους φόρους, το δικαίωμα στην άμβλωση, ευρύτερα την υγεία και την οικονομία. Ο κ. Τραμπ έδωσε στα δικά του μηνύματα την έμφαση στη μετανάστευση, στον πληθωρισμό, στο έγκλημα, στους φόρους και στην οικονομία.

Μεταξύ των πολιτειών-κλειδιών, ήταν η Πενσιλβάνια αυτή στην οποία επικέντρωσαν τις δαπάνες τους οι δυο αντίπαλοι, ακολουθούμενη από το Μίσιγκαν και την Τζόρτζια.

Παρότι οι Αμερικανοί περνούν ολοένα περισσότεροι χρόνο δικτυωμένοι, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δεν προσέλκυσαν παρά το 17% των δαπανών των δυο υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές για διαφήμιση.

Οι Δημοκρατικοί δαπάνησαν 132,4 εκατ. δολάρια στους ιστότοπους της Meta (Facebook και Instagram), έναντι 24,7 εκατ. των Ρεπουμπλικάνων. Αντίστροφη είναι η εικόνα στο X (το πρώην Twitter), με τους Ρεπουμπλικάνους να ξοδεύουν 1,1 εκατ., έναντι μόλις 150.000 δολαρίων των Δημοκρατικών, σύμφωνα με τον φορέα του κλάδου της διαφήμισης AdImpact.

Πηγή: skai.gr

