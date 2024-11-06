Εκλογές ΗΠΑ 2024: Παρέμβαση Ομπάμα για εκλογικό αποτέλεσμα - Κάντε υπομονή 

Να δείξουν υπομονή συστήνει στους Αμερικανούς ο πρώην πρόεδρος Barack Obama, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων σε ορισμένες πολιτείες, ενώ σε άλλες η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος προτρέπει τον αμερικανικό λαό να σεβαστεί τη διαδικασία και να αποφύγει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ελέγχοντας τα γεγονότα και τις πηγές του.

Σε ανάρτησή του στο X ο Obama έγραψε: "Χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να καταμετρηθούν όλα τα ψηφοδέλτια το 2020, και είναι πολύ πιθανό να μην μάθουμε το αποτέλεσμα απόψε. Γι' αυτό, να έχετε κατά νου ότι:

- Χιλιάδες εκλογικοί υπάλληλοι εργάζονται σκληρά σε όλη τη χώρα σήμερα. Σεβαστείτε τους. Ευχαριστήστε τους.

- Μην μοιράζεστε πληροφορίες πριν ελέγξετε τις πηγές σας.

- Αφήστε τη διαδικασία να ακολουθήσει τον δρόμο της. Χρειάζεται χρόνος για να καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο."



It took several days to count every ballot in 2020, and it’s very likely we won’t know the outcome tonight either. So please keep a few things in mind as you make your voice heard today:



– Thousands of election workers around the country are working hard today. Respect them.… — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2024

Πηγή: skai.gr

