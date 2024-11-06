Λογαριασμός
Εκλογές ΗΠΑ 2024: Παρέμβαση Ομπάμα για εκλογικό αποτέλεσμα - Κάντε υπομονή 

Να δείξουν υπομονή συστήνει στους Αμερικανούς ο πρώην πρόεδρος Barack Obama, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων σε ορισμένες πολιτείες  

Να δείξουν υπομονή συστήνει στους Αμερικανούς ο πρώην πρόεδρος Barack Obama, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων σε ορισμένες πολιτείες, ενώ σε άλλες η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται. 

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος προτρέπει τον αμερικανικό λαό να σεβαστεί τη διαδικασία και να αποφύγει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ελέγχοντας τα γεγονότα και τις πηγές του. 

Σε ανάρτησή του στο X ο Obama έγραψε: "Χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να καταμετρηθούν όλα τα ψηφοδέλτια το 2020, και είναι πολύ πιθανό να μην μάθουμε το αποτέλεσμα απόψε. Γι' αυτό, να έχετε κατά νου ότι: 

- Χιλιάδες εκλογικοί υπάλληλοι εργάζονται σκληρά σε όλη τη χώρα σήμερα. Σεβαστείτε τους. Ευχαριστήστε τους. 

- Μην μοιράζεστε πληροφορίες πριν ελέγξετε τις πηγές σας. 

- Αφήστε τη διαδικασία να ακολουθήσει τον δρόμο της. Χρειάζεται χρόνος για να καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο."
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εκλογές ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα
