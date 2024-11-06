Εκλογές ΗΠΑ: Η Χάρις επιστρατεύει διασημότητες για να ψηφίσουν οι φοιτητές

Η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις κινητοποίησε διασημότητες για να κρατήσουν τους φοιτητές στην ουρά ώστε να ψηφίσουν, καθώς περιμένουν για ώρες για να προσεγγίσουν την κάλπη.



Το επιτελείο της αντιπροέδρου έστειλε τον ηθοποιό Πολ Ραντ να επισκεφτεί φοιτητές που περίμεναν στην ουρά στη Φιλαδέλφεια. Άλλοι σταρ εμφανίστηκαν στο FaceTime: η Τζένιφερ Γκάρνερ στο Βιλανόβα και ο Τζος Γκαντ στο Πανεπιστήμιο Λιχάι στην Πενσιλβάνια. Ο Μαρκ Κούμπαν στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας-Σαρλότ, και η Ντέμι Λοβάτο στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα του Λας Βέγκας.

Πηγή: skai.gr

Η στρατόπεδο της Χάρις ανέφερε μεγάλες ουρές σε όλους αυτούς τους χώρους, μαζί με οκτώ πανεπιστημιουπόλεις στο Ουισκόνσιν που είχαν ουρές διάρκειας μίας ή δύο ωρών.

