Εκλογές ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει το Κεντάκι και τη Δ. Βιρτζίνια - Το Βερμόντ κερδίζει η Κάμαλα Χάρις

Υπάρχουν οκτώ ψήφοι εκλεκτόρων που διακυβεύονται στο Κεντάκι.

UPDATE: 02:37
Εκλογές ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει στο Κεντάκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει την πολιτεία του Κεντάκι και τη Δυτική Βιρτζίνια σύμφωνα με προγνώσεις του CNN. 

Υπάρχουν οκτώ ψήφοι εκλεκτόρων που διακυβεύονται στο Κεντάκι.

Ποιος κέρδισε το 2020: Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις γενικές εκλογές. 

Ο τέως πρόεδρος θα κερδίσει και τη Δυτική Βιρτζίνια, σύμφωνα με το CNN.

Υπάρχουν τέσσερις ψήφοι εκλεκτόρων που διακυβεύονται στη Δυτική Βιρτζίνια. 

Ποιος κέρδισε το 2020: Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις γενικές εκλογές.

Το Βερμόντ κερδίζει η Κάμαλα Χάρις σύμφωνα με πρόγνωση του NBC. Η πολιτεία του Βερμόντ έχει τρεις εκλέκτορες. 

Χρειάζονται τουλάχιστον 270 εκλέκτορες για να κερδίσει ένας υποψήφιος τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Πηγή: skai.gr

