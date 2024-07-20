Απομονωμένος στο σπίτι του στην παραλία στο Ντέλαγουερ ο Τζο Μπάιντεν παρακολουθεί με δυσαρέσκεια την «ενορχηστρωμένη εκστρατεία», όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τις δημόσιες εκκλήσεις των Δημοκρατικών που τον καλούν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, ενώ φέρεται να έχει εκφράσει την πικρία του για κάποιους που κάποτε θεωρούσε ότι βρίσκονταν κοντά του, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Μπάιντεν βρίσκεται στην πολιτική αρκετό καιρό και γνωρίζει ότι οι διαρροές που εμφανίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες συντονίζονται από κάποιους προκειμένου να αυξήσουν την πίεση εναντίον του για να αποχωρήσει, σύμφωνα με κοντινά του πρόσωπα. Θεωρεί τη Νάνσι Πελόζι, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο υποκινητή, αλλά εκφράζει την πικρία του και για τον Ομπάμα, καθώς θεωρεί ότι λειτουργεί παρασκηνιακά.

Η κρίση μεταξύ του εν ενεργεία προέδρου και των ηγετών του κόμματός του στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου είναι πρωτοφανής για την Ουάσιγκτον εδώ και γενιές, κυρίως επειδή οι Δημοκρατικοί που τώρα εργάζονται για να τον απομακρύνουν ήταν από τους πιο κρίσιμους συμμάχους του τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήταν ο Ομπάμα που τον επέλεξε για την αντιπροεδρία, που τον οδήγησε στη συνέχεια στον Λευκό Οίκο το 2020, και ήταν η Πελόζι και ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, που συνέβαλαν στην επιτυχία του νομοθετικού έργου του.

Σύμφωνα με το στενό περιβάλλον του, ο Τζο Μπάντεν ερμηνεύει τις εκκλήσεις πρώην συνεργατών του να αποσυρθεί ως μήνυμα από το στρατόπεδο του Ομπάμα καθώς ο πρώην πρόεδρος δεν έκανε τίποτα για να τον βοηθήσει τις τελευταίες ημέρες.

Η αόρατη αλλά ξεκάθαρα αισθητή παρουσία του Ομπάμα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο στρατόπεδο όσων αμφισβητούν τον Μπάιντεν, δεδομένης της οκταετούς συνεργασίας τους.

Ενώ ο Μπάιντεν και η ομάδα του επιμένουν δημόσια ότι θα παραμείνει στην κούρσα, ιδιωτικά, άτομα του στενού του περιβάλλοντος, αναφέρουν ότι αποδέχεται όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο να αποσυρθεί, με ορισμένους μάλιστα να έχουν αρχίσει να συζητούν ημερομηνίες και τόπο για την πιθανή ανακοίνωση.

Οι σύμβουλοι πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν δεν θα ήθελε να προβεί στη συγκεκριμένη ανακοίνωση πριν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την Τετάρτη με πρωτοβουλία των Ρεπουμπλικανών για να απευθυνθεί στο Κογκρέσο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επιθυμεί να δώσει αυτή την ικανοποίηση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό λόγω των τεταμένων σχέσεων τον τελευταίο καιρό για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Μπάιντεν την Παρασκευή με δήλωσή του δεσμεύτηκε να συνεχίσει στην προεδρική κούρσα. «Ανυπομονώ να επιστρέψω στην προεκλογική εκστρατεία την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσω να εκθέτω την απειλή της ατζέντας του «Project 2025» του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστηρίζω το δικό μου όραμα που έχω για την Αμερική: εκεί όπου θα σώσουμε τη δημοκρατία μας, θα προστατεύσουμε δικαιώματα και ελευθερίες και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους», είπε.

Πηγή: skai.gr

