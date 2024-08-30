Την «ακτινογραφία» της συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις παρουσιάζει το αμερικανικό δίκτυο CNN. Όπως τονίζεται, στην αποκλειστική πρώτη συνέντευξη της στο CNN η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος έδειξε πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να κερδίσει την προεδρία αποφεύγοντας πολιτικά «ολισθήματα» που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν το μομέντουμ που διαθέτει. Ακόμα και αν χρειάστηκε επανειλημμένα να κρατήσει «κλειστά τα χαρτιά της», επιδεικνύοντας πολιτικό ρεαλισμό - ή και κυνισμό.

Η Χάρις παραχώρησε τη συνέντευξη της Πέμπτης ούσα στο «μικροσκόπιο», με τον Τραμπ και τους συμμάχους του να την κατηγορούν ότι απέφευγε τον Τύπο και ότι δεν θα άντεχε «υπό πίεση», υπονομευόμενη από τις δικές της αλλαγές πολιτικής που θα έσκαγαν «τη φούσκα ευφορίας» που επικρατεί στην εκστρατεία της.



Η αντιπρόεδρος προτίμησε οραματικά θέματα και φιλοδοξίες παρά λεπτομερή σχέδια πολιτικής, και αρνήθηκε να εξηγήσει πλήρως τις αλλαγές γραμμής σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ενέργεια. Αλλά ήταν μια πιο επιδέξια, πειθαρχημένη και προετοιμασμένη πολιτική προσωπικότητα από ό,τι εμφανίστηκε στη βραχύβια υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, ή σε στιγμές επιρρεπείς σε «πολιτικά ατυχήματα» στις αρχές της θητείας της ως αντιπρόεδρος. Η Χάρις αντιμετώπισε απροβλημάτιστα τις ερωτήσεις σχετικά με τα τρωτά της σημεία, εστιάζοντας σε «ασφαλέστερα σημεία συζήτησης», κάτι που απέτυχε να κάνει σε μια επιζήμια συνέντευξή της στο NBC το 2021.



Η Χάρις απέφυγε επίσης τυχόν προφανή ολισθήματα που θα έθεταν την εκστρατεία της εκτός τροχιάς και θα απαιτούσαν να περιορίσει την πολιτική ζημιά ενόψει της κρίσιμης τηλεμαχίας με τον τέως πρόεδρο Τραμπ στις 10 Σεπτεμβρίου στη Φιλαδέλφεια. Και μια εβδομάδα αφότου η κεντρική της ομιλία στο συνέδριο των Δημοκρατικών επεκτάθηκε στο βασικό της επιχείρημα ότι είναι καιρός η Αμερική να «γυρίσει σελίδα» από τις διχαστικές πρακτικές του Τραμπ, αρνούμενη επίσης να παρασυρθεί στις προκλήσεις του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της για τη φυλετική της ταυτότητα.



Απέρριψε το θέμα, περιοριζόμενη να δηλώσει στο CNN: «τα ίδια και τα ίδια. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ». Η απάντησή της έδειξε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει στην εκστρατεία της να ξεπεραστεί από ερωτήσεις σχετικά με τη φυλή, παρόλο που οι δυνατότητές της ως η πρώτη μαύρη γυναίκα και Ινδοαμερικανή πρόεδρος θα αποτελέσουν ένα σταθερό φόντο για την υπόλοιπη προεκλογική καμπάνια.

YES!! Kamala Harris NAILS her answer after Dana Bash falsely says the economy was better under Trump.



Trump “crashed the economy” with COVID mismanagement Kamala says.



pic.twitter.com/rp6vYmVPQk — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 30, 2024

Το «κοντράστ» με τον Τραμπ

Η Χάρις ήταν ήρεμη και πραγματίστρια, ερχόμενη σε αντίθεση με την εγωμανία και τον ναρκισσισμό του αντιπάλου της. Η συμπεριφορά της, ενώ προσπαθούσε να απευθύνει έκκληση στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που δεν ενθουσιάζονταν με τον τέως πρόεδρο, πιθανότατα εκπλήρωσε τους περισσότερους από τους στόχους της εκστρατείας της για τη συνέντευξη, και ήταν σύμφωνη με την προφανή στρατηγική της να παρέχει μια εναλλακτική λύση σε οποιονδήποτε Αμερικανό απηυδήζει με τον Τραμπ.



Επίσης, κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ και των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης ότι χρησιμοποιούσε τον υποψήφιο αντιπρόεδρο κυβερνήτη Τιμ Γουόλς ως «δεκανίκι» στη συνέντευξη, και ότι δεν ήταν σε θέση να απαντήσει η ίδια σε ερωτήσεις, καθώς κυριάρχησε έχοντας ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο έναντι του υποψήφιου αντιπροέδρου.



Χρησιμοποίησε τη συνέντευξη για να αναπτύξει τη βασική της επίθεση στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του Τραμπ, κάτι που είναι το θεμέλιο του επιχειρήματος που προβάλλει στους ψηφοφόρους. «Νομίζω ότι δυστυχώς, την τελευταία δεκαετία, είχαμε στον τέως πρόεδρο κάποιον που πραγματικά προωθούσε μια ατζέντα και ένα περιβάλλον που αφορά τη μείωση του χαρακτήρα και της δύναμη αυτού που είμαστε ως Αμερικανοί, διχάζοντας πραγματικά το έθνος μας», είπε η Χάρις.

Έδωσε λίγες λεπτομέρειες για την ατζέντα της

Αλλά η Χάρις ήταν αόριστη ως προς το τι θα έκανε στην πραγματικότητα ως πρόεδρος, ασχολούμενη με θέματα και φιλοδοξίες αντί για συγκεκριμένες πολιτικές, και μερικές φορές «θόλωνε» βασικά ζητήματα για να αποφύγει να μιλήσει για επώδυνες επιλογές που θα αντιμετώπιζε στο Οβάλ Γραφείο.



Οι απαντήσεις της ήταν γεμάτες με τρόπους με τους οποίους ήλπιζε να βοηθήσει τη μεσαία τάξη μειώνοντας τις τιμές, κάνοντας τη στέγαση πιο προσιτή, μειώνοντας τις τιμές των φαρμάκων και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Αλλά η Χάρις δεν χάραξε έναν ξεκάθαρο δρόμο για το πώς θα εφαρμόσει τέτοια σχέδια. Δεν είπε επίσης πώς θα πλήρωνε για τέτοια προγράμματα.



Η τάση της να μιλά με γενικότητες και όχι με το «ζουμί» της πολιτικής της αποδείχθηκε από την πρώτη ερώτηση στη συνέντευξη, όταν δεν μπόρεσε να δώσει μια ακριβή απάντηση για το ξεχωριστό βήμα που θα έκανε την πρώτη μέρα της προεδρίας της. Μίλησε ευρέως για το οικονομικό της σχέδιο και τη θέλησή της να επενδύσει στην αμερικανική οικογένεια, καταλήγοντας: «Υπάρχουν πολλά πράγματα (να γίνουν) την πρώτη μέρα».

On day one of my administration, I will implement my plan for an opportunity economy.



This plan will bring down the cost of everyday goods, invest in America's small businesses, and extend the Child Tax Credit.pic.twitter.com/jAQwsUl8QS — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024



Η Χάρις απέφυγε επίσης ερωτήσεις σχετικά με το γιατί ενώ ήταν αντιπρόεδρος για τρεισήμισι χρόνια στην κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε εφαρμόσει στοιχεία του οικονομικού της πλάνου, προσφέροντας ένα πιθανό επιχείρημα στην εκστρατεία του Τραμπ. Και ενώ έδειξε ουσιαστικά ότι κατανοεί τον οδυνηρό αντίκτυπο που έχουν οι υψηλές τιμές των τροφίμων, εντούτοις δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει πλήρως γιατί είχαν αυξηθεί τόσο ψηλά κατά τη θητεία της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις.



Αντίθετα, η αντιπρόεδρος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προκάλεσε μια οικονομική κρίση που κληρονόμησαν εκείνη και ο Μπάιντεν μέσω της κακοδιαχείρισης της πανδημίας της Covid-19, και επεσήμανε το ισχυρό ρεκόρ δημιουργίας θέσεων εργασίας του Λευκού Οίκου και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Στροφή 180 μοιρών σε πολιτικές

Κατά καιρούς, ο πραγματισμός της Χάρις «ξεθώριαζε» σε ασάφεια. Όταν αντιμετώπισε τη στροφή πολιτικής της στο fracking (αμφιλεγόμενη μέθοδο εξόρυξης υδρογονανθράκων που μπορεί να είναι βλαπτική για χλωρίδα και πανίδα) - ένα τεράστιο ζήτημα για την διακυβευόμενη πολιτεία της Πενσιλβάνιας - επέμεινε ότι δεν είχε πραγματικά αντιστρέψει τη θέση της. «Αυτό που έχω δει είναι ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε και μπορούμε να αυξήσουμε μια ακμάζουσα οικονομία καθαρής ενέργειας χωρίς να απαγορεύσουμε το fracking», είπε.



Πολλοί υποστηρικτές της κλιματικής αλλαγής θα υποστήριζαν ότι το fracking είναι ασυμβίβαστο με μια πράσινη οικονομία. Ωστόσο, η Χάρις επέμεινε ότι ενώ ήταν αντίθετη στην απαγόρευση του fracking «οι αξίες μου δεν έχουν αλλάξει», επιδιώκοντας προφανώς να συγκαλύψει αντιφατικές θέσεις.



Επιχείρησε επίσης μια προσέγγιση και των δύο πλευρών για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων αμάχων. Ο Χάρις υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ότι «πάρα πολύ πολλοί Παλαιστίνιοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί». Καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μεσολαβήσει για μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, η αντιπρόεδρος επέμεινε: «Πρέπει να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία». Αλλά η θέση της Χάρις ότι το Ισραήλ πρέπει να έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ότι πάρα πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, φαντάζει ασυμβίβαστη.



Η Χάρις διευκρίνισε επίσης γιατί υποστήριξε ότι ο Μπάιντεν ήταν ικανός να υπηρετήσει άλλη μια τετραετή θητεία, ακόμη και μετά την καταστροφική του απόδοση στο ντιμπέιτ του CNN στην Ατλάντα. Είπε ότι δεν μετάνιωσε για τα σχόλιά της, και απέτισε θερμό φόρο τιμής στον πρόεδρο, λέγοντας ότι «έχει την ευφυΐα, τη δέσμευση, την κρίση και τη διάθεση που νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός δικαίως ζητά από τον πρόεδρό του».



Και επιδεικνύοντας την πολιτική επιδεξιότητα που πολλοί εντός και εκτός του κόμματός της πίστευαν κάποτε ότι της έλειπε, η Χάρις στράφηκε γρήγορα σε μια σκληρή κριτική στον Τραμπ – επεκτείνοντας ολόκληρο το σκεπτικό της υποψηφιότητάς της για τον Λευκό Οίκο.

«Ο αμερικανικός λαός είναι έτοιμος για ένα νέο δρόμο προς τα εμπρός. Ο πρώην πρόεδρός μας έχει προωθήσει μια ατζέντα που μειώνει τον χαρακτήρα και τη δύναμη αυτού που είμαστε ως Αμερικανοί και διχάζει το έθνος μας. Ο κόσμος είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα».

The American people are ready for a new way forward.



Our former president has pushed an agenda that diminishes the character and strength of who we are as Americans, and divides our nation.



People are ready to turn the page.pic.twitter.com/yyd4tBqdMu — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

