Γερμανία: Συναγερμός για εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πακέτα

Νέα υπόθεση ενδεχόμενου σαμποτάζ έρχεται σήμερα στο φως βάσει πληροφοριών του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa.



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Συντάγματος και η Γερμανική Εγκληματολογική Υπηρεσία προειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές ανά την Ευρώπη, τις αεροπορικές εταιρείες και τις εταιρείες αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων για υβριδικές επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι αποστέλλονται από άγνωστες διευθύνσεις και άτομα σε εταιρείες υπηρεσιών κούριερ με τελικούς παραλήπτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.



Οι γερμανικές αρχές σήμαναν συναγερμό μετά από κρούσεις που δέχθηκαν για ύποπτες αποστολές δεμάτων, τα οποία εξερράγησαν κατά τη μεταφορά τους. Σύμφωνα με το dpa και άλλα γερμανικά μέσα πηγές από τους κόλπους των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών φέρονται να συνδέουν την νέα υπόθεση με τα αυξανόμενα περιστατικά ρωσικών σαμποτάζ επί γερμανικού εδάφους.

Κινητοποίηση αρχικά στη Λειψία

Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας κινητοποιήθηκαν αρχικά εντός του Ιουλίου, μετά από ένα πρώτο περιστατικό σε αποθήκη του μεταφορικού κολοσσού DHL Αviation, που διατηρεί το βασικό κέντρο logistics του στο αεροδρόμιο της Λειψίας/ Χάλε στο κρατίδιο της Σαξονίας.



Η συγκεκριμένη αποθήκη λειτουργεί ως παγκόσμιος κόμβος της εταιρείας για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Εκεί σήμανε συναγερμός όταν δέμα με άγνωστο αποστολέα από την περιοχή της Βαλτικής έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πήρε φωτιά κατά τη διαδικασία μεταφοράς του, καταστρέφοντας όλο το εμπορευματοκιβώτιο στο οποίο είχε πακεταριστεί.



Την υπόθεση της Λειψίας διερευνά ήδη η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης, ενώ εκφράζονται φόβοι για αντίστοιχα περιστατικά και σε άλλες χώρες. Στο μεταξύ όπως αναφέρει το δίκτυο n-tv, η DHL δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της, τους υπαλλήλους της , το δίκτυο και τις αποστολές των πελατών της. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει γνωστοποιηθεί στις γερμανικές αρχές ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό με ύποπτο πακέτο.

