Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, πλέον υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ, έκρινε χθες Πέμπτη ότι οι πολίτες της χώρας της είναι έτοιμοι να «γυρίσουν τη σελίδα» του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρώτης εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε αφότου έλαβε το χρίσμα της παράταξης.

Κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο ότι προώθησε πρόγραμμα το οποίο υποβάθμισε τον «χαρακτήρα και τη δύναμη» των Αμερικανών και «δίχασε το έθνος μας», η πολιτικός είπε «νομίζω πως ο κόσμος είναι έτοιμος να γυρίσει αυτή τη σελίδα», κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης συνέντευξής της στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Χρειάζεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα - Θα συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ»

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησής της πως είναι ανάγκη να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι» στον πόλεμο, που διανύει σήμερα την 329η ημέρα του.

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμύνεται», όμως «το πώς το κάνει έχει σημασία», ανέφερε. «Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι και πρέπει να καταφέρουμε να κλειστεί συμφωνία», επέμεινε.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε την υποστήριξή της στο δικαίωμα του Ισραήλ να «αμύνεται», απάντησε «όχι» στην ερώτηση εάν, στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο, θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αναστολή παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ, καθώς ο πόλεμος στο Ισραήλ οδεύει να κλείσει 11 μήνες.

«Θα υπάρχουν συνέπειες για τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα»

Η Χάρις διεμήνυσε ότι θα υπάρχουν «συνέπειες» για τους ανθρώπους που εισέρχονται παράτυπα στην επικράτεια των ΗΠΑ εάν εκλεγεί πρόεδρος. «Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Έχουμε νόμους, που πρέπει να τηρούνται και να επιβάλλονται», δήλωσε ερωτηθείσα για το πολιτικά εκρηκτικό ζήτημα της μετανάστευσης.

«Ως πρόεδρος θα εγγυηθώ την τήρηση των νόμων μας», εξήγγειλε η πρώην εισαγγελέας.

«Δεν θα απαγορεύσω την υδραυλική ρωγμάτωση αν εκλεγώ»

Η Χάρις δήλωσε επίσης πως δεν έχει καμιά πρόθεση να απαγορεύσει την υδραυλική ρωγμάτωση, ή «fracking» —αμφιλεγόμενη μέθοδο εξόρυξης υδρογονανθράκων, την οποία καταγγέλλουν υπερασπιστές του περιβάλλοντος— εάν εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο.

«Μπορούμε να πιστεύουμε και να να αναπτύσσουμε ακμάζουσα οικονομία, βασισμένη σε καθαρές μορφές ενέργειας, χωρίς να απαγορεύσουμε την υδραυλική ρωγμάτωση», είπε η αντιπρόεδρος Χάρις, πλέον υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Ως πρόεδρος, δεν θα απαγορεύσω το fracking», είπε, μολονότι στο παρελθόν είχε ταχθεί εναντίον της τεχνικής αυτής, αντικείμενο διένεξης στην Πενσιλβάνια, πολιτεία-κλειδί.

Πηγή: skai.gr

