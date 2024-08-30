Η Δημοκρατική αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις έκρινε χθες Πέμπτη ότι οι πολίτες των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να «γυρίσουν τη σελίδα» του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υπερασπίστηκε την πολιτική της παράταξής της όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας και της μετανάστευσης, καθώς και έναντι του Ισραήλ.

Η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε στην πρώτη της συνέντευξη ως υποψήφια πρόεδρος στο CNN με τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της, τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς.

Κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Τραμπ πως «δίχασε το έθνος» στην πολυαναμενόμενη πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης αφότου έλαβε το χρίσμα των Δημοκρατικών, που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, στο περιθώριο της περιοδείας της στην Τζόρτζια, πολιτεία-κλειδί στις νότιες ΗΠΑ.

The American people are ready for a new way forward.



Our former president has pushed an agenda that diminishes the character and strength of who we are as Americans, and divides our nation.



People are ready to turn the page.pic.twitter.com/yyd4tBqdMu — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Η Δημοκρατική υποψήφια, που επέλεξε να προβάλει το μήνυμα της πολιτικής συμφιλίωσης, εκτίμησε πως θα ήταν «καλό για τους Αμερικανούς να έχουν Ρεπουμπλικάνο υπουργό στην κυβέρνησή (της)» αν αναδειχθεί νικήτρια των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις υπερασπίστηκε τις αλλαγές στις πολιτικές της θέσεις, τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, και τον χρόνο της στον Λευκό Οίκο στην πρώτη της συνέντευξη από τότε που έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών.

Η Χάρις υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν μπόρεσε να μειώσει τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων τους τελευταίους μήνες και να «ανακτήσει την οικονομία» μετά την πανδημία.

Χαρακτήρισε τις πολιτικές του Λευκού Οίκου «επιτυχία», επισημαίνοντας συγκεκριμένα τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και του ποσοστού ανεργίας: «Αυτή είναι καλή δουλειά. Υπάρχουν περισσότερα να γίνουν».

«Είμαι τόσο περήφανη που υπηρέτησα ως αντιπρόεδρος του Τζο Μπάιντεν», είπε

Η Κάμαλα Χάρις στη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε λεπτομερώς στην απόφαση του Μπάιντεν να εγκαταλείψει τον αγώνα

Η Χάρις περιέγραψε τη στιγμή που ο Πρόεδρος Μπάιντεν την κάλεσε τον Ιούλιο για να την ενημερώσει ότι είχε αποφασίσει να τερματίσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή.

«Η πρώτη μου σκέψη δεν αφορούσε εμένα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η πρώτη μου σκέψη αφορούσε αυτόν», είπε η Χάρις όταν ρωτήθηκε αν ζήτησε την υποστήριξή του.

Η αντιπρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να υπηρετήσει για δεύτερη θητεία.

"Είναι τόσο έξυπνος, και έχω περάσει ώρες μαζί του στο Οβάλ Γραφείο και στην αίθουσα κρίσεων. Έχει την ευφυΐα, τη δέσμευση, την κρίση και τη διάθεση που νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός δικαίως αξίζει να έχει για πρόεδρό του."

Είπε ότι ο Τραμπ, αντίθετα, δεν είχε καμία από αυτές τις ιδιότητες.

Οικονομία, μετανάστευση και πόλεμος στη Γάζα

Ερωτηθείσα για ζητήματα που έχουν απασχολήσει κατά την προεκλογική περίοδο, η κυρία Χάρις διαβεβαίωσε πως εάν κερδίσει «δεν θα απαγορεύσει» την υδραυλική ρωγμάτωση, μέθοδο εξόρυξης υδρογονανθράκων εναντίον της οποίας εξεγείρονται.

«Μπορούμε να πιστεύουμε και να να αναπτύσσουμε ακμάζουσα οικονομία, βασισμένη σε καθαρές μορφές ενέργειας, χωρίς να απαγορεύσουμε την υδραυλική ρωγμάτωση», σημείωσε η αντιπρόεδρος, μολονότι στο παρελθόν είχε ταχθεί εναντίον της τεχνικής αυτής, αντικείμενο διένεξης στην Πενσιλβάνια, πολιτεία-κλειδί.

Για τη μετανάστευση, ζήτημα που συγκαταλέγεται στα αγαπημένα του κ. Τραμπ, η υποψήφια, 59 ετών, διεμήνυσε ότι θα υπάρχουν «συνέπειες» για τους ανθρώπους που εισέρχονται παράτυπα στην επικράτεια των ΗΠΑ εάν εκλεγεί στην προεδρία. «Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Έχουμε νόμους, που πρέπει να τηρούνται και να επιβάλλονται», δήλωσε ερωτηθείσα για το πολιτικά εκρηκτικό ζήτημα.

Donald Trump killed our bill to secure the border in order to help himself politically.



It would have added more border agents and allowed us to increase fentanyl seizures.



As President, I will make sure that bill gets back to my desk—and I will sign it.pic.twitter.com/psDbSdDSMG — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Η αντιπρόεδρος, η οποία στο παρελθόν για αυτά τα δυο ζητήματα εξέφραζε πιο προοδευτικές θέσεις, διαβεβαίωσε πως «οι αξίες της δεν έχουν αλλάξει».

«Πίστευα πάντα (...) ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα», ότι «πρόκειται για επείγον ζήτημα» και οι ΗΠΑ πρέπει να εκπληρώσουν «τους στόχους» που έχουν θέσει ως προς τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είπε.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν συχνά την κυρία Χάρις για παλινωδίες.

«Αδημονώ να πάω στην τηλεμαχία με τη ‘συντρόφισσα’ Κάμαλα και να δείξω πόσο απατεώνισσα είναι. Η Χάρις έχει αλλάξει θέσεις για όλα τα ζητήματα», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, πλατφόρμας που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, αναφερόμενος στο ντιμπέιτ των δυο αντιπάλων που προβλέπεται να γίνει τη 10η Σεπτεμβρίου.

Ο δισεκατομμυριούχος, 78 ετών, πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις του επί προσωπικού εναντίον της αντιπροέδρου αφού έγινε σαφές ότι θα γίνει η υποψήφια των Δημοκρατικών, μετά την πολύκροτη απόφαση του Τζο Μπάιντεν την 21η Ιουλίου να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του.

Έχει πει χαρακτηριστικά πως «έγινε μαύρη», για εκλογικούς σκοπούς.

Ερωτηθείσα σχετικά με το σχόλιο αυτό, η Κάμαλα Χάρις, κόρη πατέρα από την Τζαμάικα και μητέρας από την Ινδία, δεν θέλησε να επεκταθεί, κάνοντας λόγο για «τα ίδια και τετριμμένα» σλόγκαν του Ρεπουμπλικάνου και προσθέτοντας «επόμενη ερώτηση, παρακαλώ».

On day one of my administration, I will implement my plan for an opportunity economy.



This plan will bring down the cost of everyday goods, invest in America's small businesses, and extend the Child Tax Credit.pic.twitter.com/jAQwsUl8QS — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 30, 2024

Σχετικά με το άλλο λεπτό ζήτημα στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό, επαναβεβαίωσε την υποστήριξή της στο δικαίωμα του Ισραήλ να «αμύνεται», απάντησε «όχι» στην ερώτηση εάν, σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο, θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αναστολή παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ, καθώς ο πόλεμος στο Ισραήλ οδεύει να κλείσει ένδεκα μήνες.

Επισήμανε πως «έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι» και ζήτησε ξανά «κατάπαυση του πυρός», κατέστησε σαφές ωστόσο πως απορρίπτει κάθε «αλλαγή πολιτικής ως προς τους εξοπλισμούς».

Κατά δημοσκοπήσεις, η μάχη ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ θα είναι σκληρή κι αμφίρροπη, αν και η αντιπρόεδρος μοιάζει να βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αυτή στην οποία ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν. Δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal τη φέρει να προηγείται με βραχεία κεφαλή, μιας εκατοστιαίας μονάδας.

Όπως και η κυρία Χάρις, ο κ. Τραμπ δίνει έμφαση στις λεγόμενες «swing states», χωρίς σταθερό πολιτικό χρωματισμό, που θεωρείται πως θα κρίνουν το αποτέλεσμα τον Νοέμβριο, ανάμεσά τους τη Τζόρτζια.

Ο Ρεπουμπλικάνος εμφανίστηκε χθες στο Μίσιγκαν και αναμενόταν στο Ουισκόνσιν.

