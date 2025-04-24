Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ένα έγγραφο με προτάσεις που προέκυψαν από τις συνομιλίες της Τετάρτης στο Λονδίνο πρέπει να βρίσκεται τώρα στο γραφείο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό το έγγραφο, βρίσκεται στο γραφείο του προέδρου Τραμπ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στη Νότια Αφρική όπως μεταδίδει το Reuters. «Οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μας ή το σύνταγμά μας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε καμία συμφωνία».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε πως δεν βλέπει σημάδια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν ισχυρή πίεση στη Ρωσία ως μέρος της ειρηνευτικής προσπάθειας.

Ο Ουκρανός ηγέτης, υπογράμμισε ότι ήταν ήδη ένας μεγάλος συμβιβασμός από την πλευρά του Κιέβου να συμφωνήσει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Συντομεύει το ταξίδι του στη Νότια Αφρική ο Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συντομεύει την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική και επιστρέφει στην Ουκρανία μετά την μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 70..

«Ακυρώνω μέρος του προγράμματος αυτής της επίσκεψης και θα επιστρέψω αμέσως στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή μου με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο» Σίριλ Ραμαφόζα, επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Χ.

Παράλληλα ο Ζελένσκι ζήτησε να «σταματήσουν αμέσως» οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Ουκρανίας, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από το βομβαρισμένο Κίεβο.

«Εδώ και 44 ημέρες, η Ουκρανία έχει δεχθεί πλήρη εκεχειρία και αναστολή των πληγμάτων αλλά η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει τον λαό μας», κατήγγειλε στο Χ, προσθέτοντας ότι «τα πλήγματα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και χωρίς όρους».

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions.



It is extremely… pic.twitter.com/87CSHvsvqG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Νότια Αφρική όπου ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ραμαφόζα καθώς και άλλους πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με θέμα τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του.

«Είναι κρίσιμο να φέρουμε πιο κοντά μια δίκαιη ειρήνη», είχε σχολιάσει μέσω του Χ πριν την άφιξή του στη Νότια Αφρική.

We are preparing for important meetings in South Africa with President @CyrilRamaphosa and representatives of political, civil, and student communities of African countries.



It is crucial to bring a just peace closer. We are working to ensure that the G20 countries are actively… pic.twitter.com/VqXh14i7LZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025

Η Νότια Αφρική, που έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, έχει διατηρήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο που ξέσπασε το 2022.

«Η επίσκεψη προσφέρει στη Νότια Αφρική και την Ουκρανία την ευκαιρία να συζητήσουν τις διμερείς τους σχέσεις (...) επίσης θα εξεταστούν περιοχές συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών να επιτευχθεί ειρήνη που θα διαρκέσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ραμαφόζα.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και δήλωσε στο Χ ότι οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν «τις ισχυρές διμερείς σχέσεις» και τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν προς μιας ειρηνική επίλυση του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

