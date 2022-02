Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κιέβου, ξύπνησαν από τους ήχους εκρήξεων και σειρήνων, με πολλούς τώρα είτε να αναζητούν καταφύγιο, η να φεύγουν από τη χώρα.

Μερικοί τρέχουν στους σταθμούς του μετρό και στα καταφύγια αεροπορικών επιδρομών της πόλης. Άλλοι όμως προσπαθούν να ξεφύγουν. Η κυκλοφορία έχει μποτιλιαριστεί στους αυτοκινητόδρομους που οδηγούν δυτικά από την πρωτεύουσα προς τα πολωνικά σύνορα.

As blasts rock Ukraine, these harrowing images capture the human impact of Russi's invasion.



Citizens are fleeing to underground metro stations to take shelter, as authorities declared martial law in the face of what they fear is a full-scale invasion #Russia putin pic.twitter.com/EawHLItZ0t — TV Channel (@mdntvlive) February 24, 2022

People in Ukraine's Kharkiv have been told to take shelter in underground metro stations to protect themselves from a possible Russian attack. A Pakistani student told me over phone that bus & train services have been suspended & they can't leave the city. #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/cf8DDGatvw — Roohan Ahmed (@Roohan_Ahmed) February 24, 2022

Έτσι, στους δρόμους του Κιέβου σήμερα το πρωί υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικοί ρυθμοί. Ένας από αυτούς είναι παραδόξως υποτονικός. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να εργάζονται κανονικά - τρέχοντας στους δρόμους και μπαίνουν σε λεωφορεία ενώ άλλοι άνθρωποι σπεύδουν σε καταφύγια αεροπορικών επιδρομών ή σταθμούς του μετρό για να καλυφθούν. Άλλοι σχηματίζουν μεγάλες ουρές σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων. Κάποιοι φεύγουν δυτικά με αυτοκίνητο.

Kharkov metro packed with civilians as the metro is currently being used as a shelter. pic.twitter.com/SZCEsdSvrW — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) February 24, 2022

«Είμαι έτοιμος να πολεμήσω» αναφέρει 27χρονος κάτοικος της περιοχής. «Αυτός είναι πόλεμος»

Ένας από τους 900.000 εφέδρους του στρατού της Ουκρανίας, ο Μαρκ λέει ότι είναι έτοιμος να κληθεί να πολεμήσει με τη Ρωσία.

«Δεν έχουμε άλλο δρόμο», αναφέρει. "Πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Και ίσως να πεθάνουμε σε αυτόν τον πόλεμο".

Ο Μαρκ λέει ότι είναι έτοιμος να σκοτωθεί πολεμώντας για «κάθε χιλιοστό» της Ουκρανίας.

"Είναι μόνο ένας τρόπος - εάν ο στρατός μας έρθει σε μένα και πει ότι πρέπει να πεθάνω για τη χώρα μου, θα το κάνω".

Ο ΣΚΑΪ στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας: Εικόνες καταστροφής στη Μαριούπολη μετά τη ρωσική εισβολή

Εικόνες καταστροφής από τη Μαριούπολη μετά τη ρωσική εισβολή καταγράφει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην Ουκρανία, Σταύρος Ιωαννίδης.

Σπίτια και πολυκατοικίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς μετά την επίθεση με πυραύλους στην περιοχή.

Μάλιστα, όπως ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο οι βομβαρδισμοί έπληξαν μια περιοχή κατοικιών, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και ο θάνατος μερικών ανθρώπων.

Μαριούπολη: Μια πόλη στρατηγικής σημασίας που επίσης ξύπνησε με τον ήχο εκρήξεων

Οι άνθρωποι στην Μαριούπολη, μια πόλη στρατηγικής σημασίας στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ξύπνησαν σήμερα με τον ήχο εκρήξεων και κάποιοι από αυτούς άρχισαν να μαζεύουν τα πράγματά τους για να φύγουν αφού η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η Μαριούπολη, το κύριο λιμάνι της ανατολικής Ουκρανίας, δεν δέχθηκε επίθεση κατά την έναρξη της εισβολής. Ωστόσο οι κάτοικοι φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσει στόχο για τη Ρωσία λόγω της στρατηγικής της σημασίας και της μικρής απόστασής της, περίπου 10 χιλιόμετρα, από περιοχές που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές.

Παρά τις εκρήξεις που ακούγονταν από την πλευρά των ανατολικότερων προαστίων της, κάποιοι προσπάθησαν στην αρχή να συνεχίσουν την καθημερινή τους ρουτίνα. Η χαλυβουργία της Μαριούπολης --που είναι σημαντική για τις ουκρανικές εξαγωγές-- άνοιξε, ενώ ψαράδες πήραν θέση κατά μήκος του ποταμού Κάλμιους της πόλης αυτής με τους περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους.

Ωστόσο γρήγορα φάνηκε καθαρά ότι πολλά καταστήματα δεν θα ανοίξουν και κάποιοι φόρτωναν τα πράγματά τους σε αυτοκίνητα για να φύγουν από την πόλη.

"Θα κρυφτούμε", δήλωσε μια μεσήλικη γυναίκα.

"Έχουμε ένα καταφύγιο στο σπίτι μας, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετά μεγάλο και αν είναι τόσο ασφαλές", έγραψε μια άλλη κάτοικος της πόλης, η 17χρονη Γιούλια, σε μήνυμά της στο Telegram.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές δεν επιτέθηκαν στην Μαριούπολη όταν κατέλαβαν ζώνες εδάφους στην ανατολική Ουκρανία κατά τη σύγκρουση που ξέσπασε το 2014.

Ενδεχόμενη κατάληψή της τώρα θα επέτρεπε στη Μόσχα να συνδέσει την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει, με τα εδάφη των θυλάκων των αυτονομιστών και να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο στην ακτή της Αζοφικής Θάλασσας, αυξάνοντας τις οικονομικές πιέσεις στην ουκρανική κυβέρνηση.

Μια 19χρονη στην Μαριούπολη που ζήτησε να κατονομαστεί μόνον ως Άιρα δήλωσε ότι, μετά τις πρωινές εκρήξεις, "επικρατεί ηρεμία προς το παρόν. Όλες οι επικοινωνίες (με ηλεκτρονικά μέσα) λειτουργούν".

Δυτικά της πόλης, αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είδε ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό από φωτιά σε στρατιωτική εγκατάσταση.

Μια φάλαγγα τεθωρακισμένων των ουκρανικών δυνάμεων προχωρούσε σε δρόμο έξω από την πόλη. Οι στρατιώτες στα άρματα μάχης σχημάτιζαν το σήμα της νίκης στα διερχόμενα αυτοκίνητα, τα οποία ανταποκρινόμενα χτυπούσαν τις κόρνες τους.

Πιο κάτω στον δρόμο, στις πόλεις Μανγκούς και Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα, αυτοκίνητα σχημάτιζαν ουρές σε πρατήρια καυσίμων και άνθρωποι στέκονταν σε ουρές σε μηχανήματα ανάληψης χρημάτων.

Παραπλεύρως δρόμων της περιοχής μπορούσε κανείς να δει εκτοξευτήρες πυραύλων των ουκρανικών δυνάμεων.

BBC, Reuters, ΑΜΠΕ

