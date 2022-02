Ένα βίντεο με ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο που καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια μαχών στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο, έχει δημοσιευτεί στο twitter, ωστόσο όπως αναφέρει το BBC, η πηγή του βίντεο είναι άγνωστη.

«Ένα ρωσικό ελικόπτερο K-52 και τρία ελικόπτερα κοντά στο Gostomel καταρρίφθηκαν στην περιοχή του Κιέβου, κοντά στο Mezhyhirya», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Ο Ουκρανός γενικός διοικητής, αντιστράτηγος Valerii Zaluzhnyi επιβεβαίωσε ότι ο στρατός μάχεται με τις ρωσικές δυνάμεις για τον έλεγχο του αεροδρομίου στην περιοχή του Κιέβου, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σημειώνεται ότι το Γκοστομέλ είναι το σημαντικότερο διεθνές αεροδρόμιο εμπορευμάτων της Ουκρανίας, καθώς και μια σημαντική στρατιωτική αεροπορική βάση.

