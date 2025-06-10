«Ο Τραμπ δεν μπορεί νόμιμα να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, τελεία και παύλα» δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα στο CNN επικρίνοντας την απόφαση του αμερικανού προέδρου να κατεβάσει την Εθνοφρουρά και τους πεζοναύτες στους δρόμους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες διαδηλώνουν ειρηνικά, δήλωσε ο Εισαγγελέας προσθέτοντας ότι γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν τις διαμαρτυρίες ως ευκαιρία να αναστατώσουν και να εμπλακούν σε εγκληματική δραστηριότητα - αλλά σε μεγάλο βαθμό όλοι όσοι εμπλέκονται το κάνουν ιδεολογικά.

«Αυτοί δεν είναι πληρωμένοι διαδηλωτές», είπε. «Αυτοί είναι Αμερικανοί που νοιάζονται για το μέλλον της χώρας τους και κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί».

Χθες, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα και ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη στρατευμάτων χωρίς την άδεια του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

«Κάναμε μήνυση χθες επειδή ο πρόεδρος ενεπλάκη σε παράνομη κατάχρηση εξουσίας», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας. «Προσπάθησε να καταλάβει εξουσία που δεν έχει. Δεν μπορεί νόμιμα να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, τελεία και παύλα. Το νομοθέτημα που επικαλείται δεν του δίνει αυτή την εξουσία. Χρειάζεται εισβολή ή εξέγερση ή αδυναμία εφαρμογής των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει».

«Πιστεύουμε ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα, βάσει του νόμου, ότι έχουμε μια νικηφόρα υπόθεση», δήλωσε ο Μπόντα.

Ο Μπόντα δήλωσε ότι το γραφείο του «υποβάλλει αίτημα για προσωρινή περιοριστική εντολή στο δικαστήριο για να διασφαλίσει ότι η υπόθεση θα προχωρήσει γρήγορα» και αναμένει να λάβει εντολή ήδη από σήμερα ή εντός των επόμενων ημερών, «λόγω της ανεπανόρθωτης και μη αναστρέψιμης βλάβης που αντιμετωπίζει η Καλιφόρνια εξαιτίας αυτής της άσκοπης, περιττής, αντιπαραγωγικής εμπρηστικής δράσης και πρόκλησης, κλιμάκωσης και ανταγωνιστικής συμπεριφοράς του προέδρου».

Σε 20 εβδομάδες, ο Μπόντα είπε ότι έχουν κατατεθεί 25 αγωγές «επειδή έτσι κατάφωρα και αναιδώς παραβιάζει τον νόμο, καταπατά το σύνταγμα».

Δήμαρχος Λος Άντζελες: «Είμαστε ένα πείραμα, δεν γνωρίζω τι θα κάνουν οι πεζοναύτες»

Την ώρα που 700 πεζοναύτες βρίσκονται ήδη στο Λος Άντζελες μαζί με 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς μετά από εντολή του Τραμπ, η δήμαρχος της πόλης Κάρεν Μπας η οποία έχει εκφράσει τη διαφωνία της με την πολιτική Τραμπ επισημαίνει ότι «δεν έχει ιδέα» τι πρόκειται να κάνουν εκατοντάδες πεζοναύτες όταν φτάσουν στην πόλη.

«Με ρωτούν: "Τι θα κάνουν οι Πεζοναύτες όταν φτάσουν εδώ;" Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Δεν έχω ιδέα», δήλωσε ο Μπας σε συνέντευξη Τύπου σήμερα.

Είπε επίσης ότι τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς που βρίσκονται ήδη στην πόλη «έχουν μία αποστολή», να προστατεύουν συγκεκριμένα ομοσπονδιακά κτίρια. Ωστόσο, επανέλαβε ότι «αυτό δεν ήταν απαραίτητο» και επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη του στρατιωτικού προσωπικού παρά την αντίθεση του κυβερνήτη.

Αντέκρουσε επίσης τον ισχυρισμό του αμερικανού προέδρου ότι η εντολή του για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ήταν αυτή που βοήθησε στην καταστολή της βίας που προκλήθηκε από ορισμένες διαδηλώσεις στην Καλιφόρνια.

«Ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα μόνοι μας», είπε η Μπας. «Όταν είπατε ότι τα πράγματα έχουν τεθεί υπό έλεγχο χάρη στην Εθνοφρουρά, σας έδωσα ένα παράδειγμα όπου η Εθνοφρουρά δεν ήταν καν εδώ και εκείνος το έγραφε στο Twitter», είπε αναφερόμενη στον Τραμπ.

Για τις συγκεντρώσεις είπε ότι γνωρίζει μόνο μία που μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα.

«Από όσο γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρξει μία συγκέντρωση σήμερα, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια σειρά από αυτές και δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για αυτή τη μία συγκέντρωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σχετικά με τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα τέσσερις ημέρες στο Λος Άντζελες είπε ότι η βία και οι βανδαλισμοί εν μέσω συνεχιζόμενων διαμαρτυριών δεν θα γίνουν ανεκτά και όσοι εμπλέκονται θα διωχθούν.

«Δεν πιστεύω ότι τα άτομα που διαπράττουν βανδαλισμούς και βία στην πόλη μας υποστηρίζουν πραγματικά τους μετανάστες. Έχουν άλλη ατζέντα», είπε η Μπας. «Αν υποστηρίζετε τους μετανάστες και το δικαίωμα των μεταναστών να βρίσκονται στην πόλη μας, δεν θα την διαλύατε ούτε θα την βανδαλίζατε».

Τόνισε ότι η αναταραχή που παρατηρείται στην πόλη λαμβάνει χώρα μόνο σε «λίγα τετράγωνα εντός του κέντρου της πόλης», αλλά τα γκράφιτι εκτείνονται πέρα ​​από αυτά τα λίγα τετράγωνα.

«Δυστυχώς, τα γκράφιτι κάνουν να φαίνεται σαν ολόκληρη η πόλη μας να φλέγεται, κάτι που δεν ισχύει καθόλου», δήλωσε ο δήμαρχος. Ωστόσο, τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε βία ή βανδαλίζουν περιοχές θα συλλαμβάνονται.

Η δήμαρχος επισήμανε ότι «θα τηλεφωνήσει» στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, καθώς τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς παραμένουν στην πόλη. «Θέλω να του πω να σταματήσει τις επιδρομές. Θέλω να του πω ότι αυτή είναι μια πόλη μεταναστών. Θέλω να του πω ότι αν θέλεις να καταστρέψεις την οικονομία της πόλης του Λος Άντζελες, τότε να επιτθεί στον πληθυσμό των μεταναστών», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο αν έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο, η Μπας είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη απευθείας.

«Οι συνομιλίες μου με άτομα είτε στην κυβέρνηση είτε κοντά στην κυβέρνηση συνεχίζονται», είπε.

Η Μπας είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ χρησιμοποιεί το Λος Άντζελες ως ένα πείραμα για την υπόλοιπη χώρα.

«Νομίζω ότι είμαστε ένα πείραμα, γιατί αν μπορείτε να το κάνετε αυτό στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ίσως η κυβέρνηση ελπίζει ότι αυτό θα είναι ένα μήνυμα σε όλους παντού να τους φοβούνται. Ότι η ομοσπονδιακή σας κυβέρνηση, η οποία ιστορικά σας έχει προστατεύσει, μπορεί να έρθει και να αναλάβει τον έλεγχο», κατέληξε.

Τέλος, η Κάρεν Μπας δήλωσε ότι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λος Άντζελες για να συζητήσουν την πιθανότητα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας ως απάντηση στις αναταραχές στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, τουλάχιστον 113 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο κέντρο του Λος Άντζελες τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

