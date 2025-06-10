Έφτασαν στο Λος Άντζελες οι 700 πεζοναύτες - Η ανάπτυξή τους θα κοστίσει 134 εκατ. δολάρια

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί σοβαρή κλιμάκωση, η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, ακολουθώντας την αποστολή περίπου 4.000 μελών της Εθνοφρουράς, με το επιχείρημα ότι απαιτούνται για την προστασία ομοσπονδιακού προσωπικού και κτιρίων, παρά την έντονη αντίδραση τοπικών αξιωματούχων.

Παράλληλα, η αποστολή αποδεικνύεται και μια δαπανηρή αποστολή, καθώς όπως επισημαίνει ανώτατος αξιωματούχος του Πενταγώνου στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, με εκτιμώμενη διάρκεια 60 ημερών της επιχείρησης, θα κοστίσει περίπου 134 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για μετακινήσεις, στέγαση και σίτιση.

Οι 700 πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή του Λος Άντζελες, ανακοίνωσε την Τρίτη η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ. Η άφιξή τους πραγματοποιήθηκε παρά τη σφοδρή αντίθεση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Η εκπρόσωπος της διοίκησης, Μπέκι Φάρμερ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω σχετικά με την ακριβή τους τοποθεσία.

Η ανάπτυξη ενεργών στρατιωτικών δυνάμεων ήρθε σε μια στιγμή που οι διαδηλώσεις στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή ήταν σχετικά ήπιες τη Δευτέρα, με μεμονωμένα περιστατικά βίας και συλλήψεων, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας, συπεριλαμβανομένων του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ και της δημάρχου του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσαν ότι η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων είναι αχρείαστη και αντιπαραγωγική. Ο Νιούσομ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ανάπτυξη Πεζοναυτών σε αμερικανικό έδαφος είναι παράνομη και «κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας», προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να τη σταματήσει.

«Η γελοιότητα του να απειλείς τον αμερικανικό λαό με τον ίδιο του τον στρατό είναι ηθικά αποτρόπαιη», τόνισε σε άλλη ανάρτησή του τη Δευτέρα.

Ο Νιούσομ και η Μπας κατηγόρησαν τον πρόεδρο Τραμπ ότι προκάλεσε τις ταραχές δίνοντας εντολή για μεταναστευτικές εφόδους την προηγούμενη εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν, σημειώθηκαν συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Σε ορισμένες περιοχές της πόλης, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και κυβερνητικά κτίρια καλύφθηκαν με γκράφιτι.

Χέγκσεθ: Οι πεζοναύτες θα προστατεύσουν τους πράκτορες της ICE

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι η ανάπτυξη πεζοναυτών και μελών της εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες έχει ως στόχο να προστατευθούν οι πράκτορες της ICE, της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων, οι οποίοι προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε μαζικές συλλήψεις φερόμενων παράτυπων μεταναστών, πυροδοτώντας τις βίαιες συγκρούσεις στην πόλη.

«Πιστεύουμε ότι οι πράκτορες της ICE θα πρέπει να εκτελούν με ασφάλεια τις επιχειρήσεις τους και αναπτύξαμε την Εθνοφρουρά και τους πεζοναύτες για να τους προστατεύσουμε στην εκτέλεση των καθηκόντων τους», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Κογκρέσο.

Εκατοντάδες πεζοναύτες έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Λος Άντζελες και πολλοί άλλοι αναμένονται σήμερα στην πόλη, μετά τις σχετικές εντολές που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κινητοποίησε 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες, παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και άλλων τοπικών αξιωματούχων.

Η δήμαρχος της πόλης Κάρεν Μπας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο KABC ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν τη Δευτέρα, ωστόσο οι περισσότερες κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές. Το Σαββατοκύριακο, οι διαδηλωτές εκτόξευαν πέτρες και διάφορα αντικείμενα σε αστυνομικούς και οχήματα και πυρπόλησαν πολλά αυτοκίνητα. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και βομβίδες κρότου-λάμψης.

Ο Τραμπ δικαιολόγησε την απόφασή του για ανάπτυξη στρατού στο Λος Άντζελες περιγράφοντας τις διαδηλώσεις ως μια «βίαιη κατάληψη» της πόλης, χαρακτηρισμός που κατά τον Νιούσομ και την Μπας είναι κατάφωρα υπερβολικός. Ο κυβερνήτης είπε μάλιστα ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς απλώς πυροδότησε την κατάσταση και δυσκόλεψε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου να επέμβουν.



