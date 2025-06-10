Ισραήλ: Κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε σήμερα από την Υεμένη καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σειρήνες συναγερμού είχαν ηχήσει νωρίτερα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Ιερουσαλήμ, σε αρκετούς οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και σε ορισμένες περιοχές του νότιου Ισραήλ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Η εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ έπληξε στόχους στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς προειδοποίησε τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι πως θα βρεθούν αντιμέτωποι με ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό εάν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη 48 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, τα περισσότερα εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

