Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς υποψήφιους για τη διαδοχή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες.

Ο Μπέσεντ προστίθεται σε μια μικρή λίστα υποψηφίων για την προεδρία της Fed, η οποία περιλαμβάνει και τον πρώην αξιωματούχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, ανέφερε το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ορίσει σύντομα διάδοχο για να αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της Fed λήγει τον Μάιο του 2026. Η μικρή λίστα υποψηφίων που εξετάζονται περιλαμβάνει τον Κέβιν Γουόρς, πρώην στέλεχος της Fed, με τον οποίο ο Τραμπ είχε συναντηθεί τον Νοέμβριο για τη θέση του υπουργού Οικονομικών.

Ωστόσο, ο Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας του Τραμπ να επανεκκινήσει την αμερικανική οικονομία με σαρωτικές αλλαγές στο εμπόριο και τη φορολογία βρίσκεται πλέον και αυτός ανάμεσα στους πιθανούς υποψηφίους για τη θέση, όπως ανέφεραν ανώνυμες πηγές στο Bloomberg. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι επίσημες συνεντεύξεις για τη θέση δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.

«Έχω την καλύτερη δουλειά στην Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Μπέσεντ, απαντώντας σε σχετικό αίτημα για σχόλιο. «Ο πρόεδρος θα αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος για την οικονομία και τον αμερικανικό λαό».



Πηγή: skai.gr

