«Είναι ο χειρότερος πρόεδρος της Γαλλίας» λέει ο πρώην μέντορας του Μακρόν

Κάποτε, ο Αλέν Μινκ, ως μέντορας του Εμανουέλ Μακρόν τον υμνούσε ως προικισμένο με ταλέντο και τύχη και τον συνέκρινε με τους στρατηγούς του Ναπολέοντα. 8 χρόνια μετά, ο πολιτικός σύμβουλος τον χαρακτηρίζει ως τον χειρότερο πρόεδρο από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας της Γαλλίας το 1958.

Ο πρώην μέντορας του Μακρόν υποστηρίζει ότι ο ναρκισσισμός του τον οδήγησε σε απερίσκεπτες αποφάσεις που «έθεσαν σε κίνδυνο τους θεσμούς της Γαλλίας» και ενίσχυσαν την ακροδεξιά ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

«Ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι όταν ανέλαβε την εξουσία», τόνισε ο Μινκ σε συνέντευξή του στο Politico. «Θα αφήσει ένα πολιτικό τοπίο που ίσως είναι μόνιμα ασταθές στη Γαλλία. Αυτό είναι ασυγχώρητο».

Ο Μινκ, είναι ένας επιφανής επιχειρηματίας που έχει συμβουλεύσει πολλούς Γάλλους προέδρους από την εποχή του Φρανσουά Μιτεράν στη δεκαετία του 1980 και ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Μακρόν. Ο 76χρονος συμβούλεψε τον σημερινό Γάλλο πρόεδρο, πριν από τη νίκη του το 2017 και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, η οποία, σύμφωνα με τον Μινκ, δεν ήταν και τόσο κακή.

Ωστόσο, η σχέση τους επιδεινώθηκε σταδιακά, καθώς ο Μακρόν έκανε, κατά την άποψη του Μινκ, μια σειρά από λάθη ενώ έχει στο περιβάλλον του «μια απίστευτα μέτρια ομάδα».

Οι δύο συνεργάτες σταμάτησαν να έχουν σχέση μετά τις περσινές πρόωρες εκλογές και σήμερα ο Μινκ είναι ίσως ο πιο επικριτικός πρώην σύμμαχός του.

Η κριτική του για τον Μακρόν είναι πιο προσωπική. Λέει πως η σειρά λαθών που έκανε ο Μακρόν από την επανεκλογή του το 2022 οφείλονται στον ναρκισσισμό, γιατί κατά τον Μινκ, πιστεύει πως είναι αρκετά έξυπνος και πονηρός για να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν.

«Ο Μακρόν αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα...», λέει ο Μινκ.

Και άλλα άτομα που γνωρίζουν τον Μακρόν τον συγκρίνουν με μανιώδη τζογαρόδο που πιστεύει πως του μένει μια κίνηση για να κερδίσει, ανεξάρτητα από το πόσες ήττες είχε στο παρελθόν.

«Πιστεύει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να βρει μια μαγική λύση για να ξεπεράσει τις δυσκολίες», σχολιάζει ο πρώην μέντοράς του.

Σύμφωνα με τον Μινκ, ο Μακρόν δεν αναγνωρίζει ότι είναι «το πρόβλημα» και ότι για να επιλύσει την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, πρέπει να αποσυρθεί από την εσωτερική πολιτική. Ο Γάλλος πρόεδρος, όπως παρατηρεί ο Μικ, έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις εξωτερικές υποθέσεις μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του πέρυσι.

Ωστόσο, η άρνησή του να παραιτηθεί από τον έλεγχο της εσωτερικής πολιτικής έγινε εμφανής τον περασμένο μήνα, όταν επανέφερε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί στην ηγεσία της κυβέρνησης, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του.

Η κληρονομιά του Μακρόν

Και οι Γάλλοι ψηφοφόροι φαίνεται πως είναι εξίσου δυσαρεστημένοι με τον Μινκ για τη δεύτερη θητεία του Μακρόν.

Δημοσκόπηση της περασμένης εβδομάδας δείχνει ότι ο Μακρόν ισοβάθμησε με τον προκάτοχό του Φρανσουά Ολάντ ως ο λιγότερο δημοφιλής πρόεδρος των τελευταίων 50 ετών, μετά την πολιτική κρίση που προκάλεσε η παραίτηση του Λεκορνί.

Η εμφάνιση του Μακρόν με ένα νέο κεντρώο κίνημα που κατέστρεψε το παλιό δικομματικό σύστημα της Γαλλίας άλλαξε ριζικά την γαλλική πολιτική. Ωστόσο, ο Μινκ υποστηρίζει ότι μετά τη διάλυσή του του 2024 που κατέληξε σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ο Γάλλος πρόεδρος επιδεινώνει «τη διάσπαση του πολιτικού τοπίου».

Ο Μινκ λέει ότι ο Μακρόν παραμελεί τη δική του κεντρώα οικογένεια και, παρά το γεγονός ότι ζητά τη δημιουργία περισσότερων συνασπισμών, αρνείται να κάνει παραχωρήσεις για να δημιουργήσει συμμαχίες με άλλα mainstream κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά την άποψη του Μινκ, το μόνο κόμμα που έχει πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027 και στη συνέχεια να αναδειχθεί με κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν είναι το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

«Αυτό θα ήταν μια τρομακτική προοπτική» και «ατιμαστικό» για τον Μακρόν, σχολιάζει.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Elabe έδειξε ότι η Λεπέν να συγκεντρώνει το 34% των ψήφων, σε σύγκριση με το 15,5% του Φιλίπ, του πρώτου πρωθυπουργού του Μακρόν, και το 12,5% του Ατάλ, του πρώην πρωθυπουργού που τώρα ηγείται του πολιτικού κόμματος του Μακρόν.

Ο Μινκ ανησυχεί επίσης ότι οι Γάλλοι δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την μετάβαση από μια φιλελεύθερη δημοκρατία σε μια μη φιλελεύθερη. «Σκέφτονται: Αν αποτύχουν, απλά θα τους διώξουμε», είπε.

Ωστόσο, η επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τουσκ να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου στην Πολωνία δείχνουν τους κινδύνους του να φλερτάρει κανείς με τον αντιφιλελευθερισμό.

«Και το εισιτήριο επιστροφής δεν είναι φθηνό», καταλήγει ο Μινκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.