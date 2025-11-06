Δύο θρύλοι της ρέγγε απευθύνουν στον κόσμο έκκληση για βοήθεια στην Τζαμάικα, η οποία επλήγη από τον τυφώνα Μελίσα πριν από μια εβδομάδα. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ολόκληρες πόλεις έχουν καταστραφεί από τότε που χτύπησε ο τυφώνας.

Οι άνθρωποι στην Τζαμάικα περπατούν σε λασπωμένους δρόμους ψάχνοντας στα συντρίμμια για τροφή. Άλλοι μπαίνουν σε κατεστραμμένα καταστήματα με την ελπίδα να βρουν εμφιαλωμένο νερό ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Υποστηρίζοντας μια εκστρατεία δωρεών στο Λέιτον, στο ανατολικό Λονδίνο, οι Μάξι Πριστ (Maxi Priest) και Λουτσιάνο (Luciano) κάλεσαν τους ανθρώπους να δωρίσουν ό,τι μπορούν για μια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, που πρόκειται να μεταφερθεί στο νησί την Παρασκευή.

«Δεν έχει σημασία πόσο μικρό είναι, απλώς πρέπει να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο Μάξι Πριστ.

Ο διάσημος καλλιτέχνης της ρέγγε είπε ότι γλίτωσε από τον καταστροφικό τυφώνα τελευταία στιγμή, καθώς βρισκόταν στο νησί της Καραϊβικής για μια κηδεία. Κατάφερε να προλάβει μία από τις τελευταίες πτήσεις «και μετά συνέβη αυτό».

«Νιώθω απελπισμένος.Οι φίλοι και η οικογένειά μου μού λένε ότι δρόμοι καταρρέουν, υπάρχουν κατολισθήσεις λάσπης» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μάξι Πριστ συνεργάζεται στενά με το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Γουιάνας για να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα κεφάλαια, εκτός από το ότι βοηθά τα παντοπωλεία Tropical Sun - τον μεγαλύτερο διανομέα αφρικανικών και καραϊβικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο - στην αποστολή κονσερβοποιημένων προϊόντων και ρυζιού στην Τζαμάικα.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος για Grammy τραγουδιστής ρέγγε, Λουτσιάνο, δήλωσε: «Πρέπει να επεκτείνουμε την αγάπη και τη φιλανθρωπία μας στους ανθρώπους που έχουν υποφέρει περισσότερο. Αυτό που συνέβη στην Τζαμάικα είναι τρομερό.

Οι άνθρωποι εδώ έχουν δωρίσει τρόφιμα και άλλα είδη - είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο».

Εκτός από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα, προκάλεσε καταστροφές που αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, εκτίμησε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

