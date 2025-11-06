Επτά άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια μεγάλης κατασκευής η οποία κατέρρευσε από άγνωστους λόγους στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Ουλσάν στη Νότια Κορέα αναφέρει το πρακτορείο Yonhap. Δύο άνθρωποι διασώθηκαν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ουλσάν, μέχρι τις 3 μ.μ., (τοπική ώρα) δύο άτομα έχουν διασωθεί και επτά εργάτες εκτιμάται ότι ήταν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια της κατασκευής. Οι πυροσβεστικές αρχές διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο. Οι πυροσβεστικές αρχές διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας, η Εθνική Υπηρεσία Πυρασφάλειας, η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Κορέας, το Γκιόνγκσανγκμπουκ-ντο και η Μητροπολιτική Πόλη του Ουλσάν θα πρέπει να κινητοποιήσουν όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό και προσωπικό για να δώσουν προτεραιότητα στη διάσωση ζωών» έδωσε εντολή ο πρωθυπουργός Κιμ Μιν Σεόκ.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Κιμ έδωσε επίσης εντολή στο Υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στο Θερμοηλεκτρικό Εργοστάσιο του Ουλσάν να «ανακοινώσουν άμεσα την κατάσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες και να διασφαλίσουν τη λήψη διεξοδικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ατυχήματος».

Πηγή: skai.gr

