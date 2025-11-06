Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τις Φιλιππίνες ο πρόεδρος της χώρας Φέρνδινανδ Μάρκος Τζούνιορ μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Καλμάγκι, ένας από τους ισχυρότερους που έπληξε φέτος τη νησιωτική χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 114 νεκρούς, 82 τραυματίες και 127 αγνοούμενους.

Από τον τυφώνα έχουν πλημμυρίσει ολόκληρες πόλεις στο Σεμπού, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί της περιοχής, όπου αναφέρθηκαν 71 θάνατοι.

Οι επαρχιακές αρχές του Σεμπού ανέφεραν άλλους 28 θανάτους, οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στον απολογισμό που δημοσίευσε το εθνικό γραφείο πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 140.

Ο τυφώνας Καλμάγκι άφησε πίσω του τις Φιλιππίνες το πρωί της Πέμπτης και κινείται προς το κεντρικό Βιετνάμ, όπου οι κάτοικοι δεν έχουν συνέλθει ακόμα από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα τη χώρα.

Ο πρόεδρος Μάρκος δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι έλαβε την απόφαση λόγω των ζημιών που προκάλεσε ο τυφώνας Καλμάγκι, αλλά και της επικείμενης καταιγίδας Ουάν, η οποία αναμένεται να πλήξει τη χώρα το Σαββατοκύριακο.

«Σχεδόν 10 περιοχές, περίπου 10 έως 12, θα επηρεαστούν. Έτσι, αν εμπλέκονται τόσες πολλές περιοχές, με τέτοιο εύρος, τότε πρόκειται για εθνική καταστροφή», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης εξασφαλίσει στις κυβερνητικές υπηρεσίες μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια έκτακτης ανάγκης και εξουσίες για την επιτάχυνση της προμήθειας και παράδοσης βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη.

Οι περισσότεροι θάνατοι στις Φιλιππίνες οφείλονταν σε πνιγμό, σύμφωνα με αναφορές.

Οι ζημιές στις κατοικημένες περιοχές του Σεμπού είναι εκτεταμένες, καθώς πολλά μικρά κτίρια παρασύρθηκαν, ενώ ένα παχύ στρώμα λάσπης που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες έχει καλύψει τα πάντα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το χάος που προκάλεσε η καταιγίδα ως «άνευ προηγουμένου».

Η εθνική υπηρεσία καταστροφών δήλωσε ότι περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί από την καταστροφή στο Σεμπού, όπου κατοικούν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει επίσης έξι μέλη πληρώματος στρατιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβη στο νησί Μιντανάο, νότια του Σεμπού, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών παροχής βοήθειας την Τρίτη.

Ο τυφώνας Καλμάγκι, που τοπικά ονομάζεται Τίνο, είναι ο 20ός τροπικός κυκλώνας που πλήττει φέτος τις Φιλιππίνες. Χτύπησε δε μόλις έναν μήνα αφότου διαδοχικοί τυφώνες στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 10 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στο κεντρικό Βιετνάμ το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Περισσότερες από 50 πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή επαναπρογραμματιστεί στη χώρα.

Η Ταϊλάνδη προετοιμάζεται επίσης, με τους τοπικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν για πιθανές ξαφνικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και υπερχειλίσεις ποταμών που θα προκληθούν από τον τυφώνα Καλμάγκι.

Πηγή: skai.gr

