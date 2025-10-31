Ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς αναζητά ο Τραμπ για την αστυνόμευση της Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε έναν ιστότοπο για την πρόσληψη περισσότερων αστυνομικών για την αστυνόμευση της Ουάσινγκτον, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τον έλεγχο στην πρωτεύουσα της χώρας.

Σύμφωνα με την αγγελία στον ιστότοπο, αναζητούνται άτομα για την κάλυψη θέσεων εργασίας στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, στη Διοίκηση Δίωξης Ναρκωτικών και στην Αστυνομία Πάρκων των ΗΠΑ. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται στην Ουάσινγκτον, για διάστημα έως και ενός έτους.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την ιστοσελίδα για να προσλάβει «άτομα με υψηλά προσόντα και ειδικά εκπαιδευμένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Από τον Ιούνιο, η κυβέρνηση έχει αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε διάφορες περιοχές υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες και του Μέμφις, καθώς και της Ουάσινγκτον, σε μια ασυνήθιστη επέκταση της χρήσης του στρατού για εγχώριους σκοπούς. Οι αναπτύξεις στόχευαν στην καταστολή αυτού που ο Τραμπ χαρακτήρισε υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας.

Ο Τραμπ αυτόν τον μήνα «κήρυξε τη νίκη του» σε αυτό που αποκάλεσε «κρίση» εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον. Μια ανασκόπηση των αρχείων δημόσιας ασφάλειας από το Reuters έδειξε, ωστόσο, ότι ήταν πολύ νωρίς για να εξαχθούν οποιαδήποτε συνολικά συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των κινήσεων του Αμερικανού προέδρου.

Ο νέος ιστότοπος συνδέεται με τον πίνακα θέσεων εργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο οποίος περιλαμβάνει αγγελία για αστυνομικούς που θέλουν να ενταχθούν στην Αστυνομία Πάρκων των ΗΠΑ, τον βραχίονα επιβολής του νόμου της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αγγελία.

Η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά αστυνομικούς για να φυλάνε «τα σύμβολα της δημοκρατίας των ΗΠΑ», αναφέρει η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν επάρκεια στη χρήση πυροβόλων όπλων. Οι νεοπροσληφθέντες ενδέχεται να δικαιούνται μπόνους έως και 70.000 δολαρίων σε διάστημα τεσσάρων ετών.

