Ένα ασυνήθιστο θέαμα υποδέχεται τους επιβάτες που φτάνουν στον σιδηροδρομικό σταθμό Union Station της Ουάσιγκτον: στρατιώτες με στολή δίπλα σε τεθωρακισμένα οχήματα. Η εικόνα συμβολίζει την επιθετική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτηρίζει «έκτακτη ανάγκη εγκληματικότητας» στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Από τις 11 Αυγούστου, η κυβέρνησή του ανέλαβε τον έλεγχο της τοπικής αστυνομίας, αναπτύσσοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς, πράκτορες του FBI και της ICE στους δρόμους. «Οι αριθμοί πέφτουν όπως δεν θα το πιστεύαμε – αλλά το πιστεύουμε», δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η καταστολή έχει οδηγήσει σε «ασυνήθιστη» περίοδο χωρίς ανθρωποκτονίες στην πόλη.

Μείωση στα βίαια εγκλήματα - Πάνω από 1.000 συλλήψεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Ουάσιγκτον (MPD), οι βίαιες εγκληματικές πράξεις μειώθηκαν κατά 23% τις δύο πρώτες εβδομάδες της επιχείρησης, ενώ τα εγκλήματα κατά περιουσιών έπεσαν περίπου στο 1/4. Ωστόσο, σημειώθηκε μικρότερη μείωση στις επιθέσεις με επικίνδυνο όπλο και αύξηση στις αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο αναλυτής εγκληματικότητας Τζεφ Άσερ προειδοποιεί ότι η εικόνα μπορεί να είναι μερικώς τεχνητή λόγω καθυστερήσεων στην καταγραφή των περιστατικών: «Χρειάζονται τουλάχιστον έξι εβδομάδες για μια αξιόπιστη σύγκριση».

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι έως τις 25 Αυγούστου είχαν γίνει 1.007 συλλήψεις, χωρίς αναλυτικά στοιχεία. Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανέφερε ότι σχεδόν οι μισοί συλληφθέντες ήταν «παράνομοι εγκληματίες που δεν έπρεπε να βρίσκονται στη χώρα».

Παράλληλα, η Εισαγγελία της Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το 88% των συλλήψεων έχει οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών. Ωστόσο, εγκληματολόγοι τονίζουν ότι οι συλλήψεις δεν αποτελούν από μόνες τους αξιόπιστο μέτρο επιτυχίας, καθώς πολλές υποθέσεις μπορεί να καταρρεύσουν στο δικαστήριο.

Πίεση στα δικαστήρια και ανησυχίες για δικαιώματα

Το BBC διαπίστωσε ότι οι υποθέσεις συσσωρεύονται στα ομοσπονδιακά δικαστήρια, με κάποιους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν πλέον βαρύτερες κατηγορίες απ’ ό,τι συνήθως. Ο δικαστής Ζία Φαρούκι προειδοποίησε ότι οι κρατήσεις διαρκούν περισσότερο από το νόμιμο, σημειώνοντας:

«Αν υπάρχει αύξηση στις διώξεις, πρέπει να υπάρχει και αύξηση στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του Ντάριους Φίλιπς, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της οπλοκατοχής και παραμένει προφυλακισμένος 5 μέρες μετά, ενώ βρίσκεται σε «παρακολούθηση αυτοκτονίας». Οι εισαγγελείς επικαλούνται το ποινικό του παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί κίνδυνο για το κοινό.

Το Πεντάγωνο έχει αποστείλει 20 στρατιωτικούς δικηγόρους για να βοηθήσουν στις διώξεις, ενώ ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την πρόσληψη επιπλέον πολιτικών εισαγγελέων. Η Γενική Εισαγγελέας Ζανίν Πίρο δήλωσε ότι οι αυστηρότερες ποινές είναι απαραίτητες, κατηγορώντας τον δικαστή Φαρούκι ότι «είναι επιεικής με τα εγκλήματα που αφορούν όπλα».

