Μετά το Πόρτλαντ, το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις, το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών και στο Σικάγο με στόχο «να προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τη δημόσια περιουσία».

Η Δημοκρατική αντιπολίτευση επέκρινε σφοδρά τον Λευκό Οίκο, με τον γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν να καταγγέλλει ότι «ο πρόεδρος δεν επιδιώκει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα αλλά να σπείρει τον φόβο».

Μάλιστα, δημοσκόπηση του CBS που δόθηκε χθες Κυριακή στη δημοσιότητα έδειξε ότι το 58% των Αμερικανών είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στις αμερικανικές πόλεις.

Προκειμένου να δικαιολογήσει την ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ, παρά την αντίδραση των τοπικών αρχών και αντίθετων αποφάσεων ομοσπονδιακών δικαστών, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Σικάγο «εμπόλεμη ζώνη».

«Είναι εμπόλεμη ζώνη. Η πόλη είναι μια εμπόλεμη ζώνη και λέει ψέματα ώστε οι εγκληματίες να μπορέσουν να μπουν εκεί και να καταστρέψουν τη ζωή των ανθρώπων», κατήγγειλε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ χθες μιλώντας χθες Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενη στον δήμαρχο του Πόρτλαντ Μπράντον Τζόνσον, ο οποίος έκανε λόγο για «αντισυνταγματικά μέτρα».

Σύμφωνα με τη Νόεμ, συμμορίες, καρτέλ και «άλλες γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις» δίνουν χρήματα σε όσους διαδηλώνουν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

«Αυτοί μετατρέπουν την πόλη σε εμπόλεμη ζώνη», σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, όπου περιέγραψε τις αλλεπάλληλες επιδρομές και ζήτησε την αποχώρηση του στρατού.

Σε ανακοίνωσή του ο Πρίτσκερ χαρακτήρισε την ανάπτυξη στρατιωτών στο Σικάγο «εισβολή του Τραμπ». «Δεν έχει κανέναν λόγο» να στέλνει στρατιώτες στο Ιλινόι ούτε σε καμία άλλη πολιτεία χωρίς «τη συναίνεση ή τη συνεργασία» των τοπικών αρχών.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη και τη Βαλτιμόρη, δύο ακόμη Δημοκρατικές πόλεις.

Το Πόρτλαντ είναι η πέμπτη πόλη που κυβερνάται από Δημοκρατικούς στην οποία ο Τραμπ ζητεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, ένα μέτρο που μέχρι τώρα υιοθετούνταν μόνο σε έκτακτες περιστάσεις.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε την Τρίτη ότι χρησιμοποιεί τον στρατό κατά «του εσωτερικού εχθρού», ισχυρίστηκε χωρίς αποδείξεις ότι «το Πόρτλαντ φλέγεται. Υπάρχουν εξεγερμένοι παντού».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγάγει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πολλές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις κατά της ICE έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως στις λεγόμενες πόλεις «καταφύγια» όπως το Πόρτλαντ και το Σικάγο, όπου προστατεύονται από την απέλαση οι παράτυποι μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.