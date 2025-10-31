ΗΠΑ: Μόνο ένας μπορεί να τερματίσει το shutdown και δεν είναι ούτε ο Θουν, ούτε ο Σούμερ

Καμία λύση στον ορίζοντα.

Αυτό έχει γίνει το σύνθημα της τρέχουσας αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία, πλέον, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία. Νέα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι το shutdown μπορεί να κοστίσει στην οικονομία από 7 έως 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Και σε όλη αυτή τη διάρκεια, η προσοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει στραφεί αλλού. Ταξιδεύει ανά τον κόσμο, υπερασπίζεται την κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου για να φτιαχτεί αίθουσα δεξιώσεων και σχολιάζει τις κυβερνητικές εκλογές.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που έχει αναλάβει το συντονισμό του shutdown εκ μέρους του Τραμπ, γευμάτισε αυτήν την εβδομάδα με Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Όμως ο Βανς δεν είναι Τραμπ. Δεν ηγείται του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ούτε προκαλεί τον φόβο που προκαλεί ο Τραμπ.

Ούτε και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βοτ, γνωστός με το παρατσούκλι «Νταρθ Βέιντερ» ο οποίος πάγωσε δισεκατομμύρια που προορίζονταν για έργα σε πολιτείες υπό Δημοκρατική διοίκηση, προκαλεί φόβο. Κατά καιρούς υπήρξε το «πρόσωπο» της αναστολής, απειλώντας με μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, αν και τα σχέδιά του έχουν εμποδιστεί από τα δικαστήρια και μεμονωμένες υπηρεσίες.

Οι Δημοκρατικοί, ασυνήθιστα, παραμένουν ανυποχώρητοι. Ακόμη και μετά τη δήλωση της Ομοσπονδίας Αμερικανών Δημοσίων Υπαλλήλων ότι «είναι ώρα να εγκριθεί μια καθαρή προσωρινή χρηματοδότηση και να τερματιστεί το shutdown σήμερα», οι Δημοκρατικοί δεν υποχώρησαν.

Υπάρχει ρίσκο για τους Ρεπουμπλικανούς, ακόμη κι αν ο Τραμπ δεν το βλέπει ακόμη. Οι προσπάθειες να ρίξουν το φταίξιμο στους Δημοκρατικούς, όπως έκανε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε βίντεο που προβάλλεται στα αεροδρόμια όλης της χώρας, απέτυχαν. Συνθήματα όπως «το shutdown του Σούμερ» ή «το shutdown των Δημοκρατικών» δεν έπιασαν. Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Κουινιπιάκ την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι οι Αμερικανοί κατηγορούν ελαφρώς περισσότερο τους Ρεπουμπλικανούς για το shutdown (45%) παρά τους Δημοκρατικούς (39%). Ακόμα πιο ανησυχητικό για το GOP: το 48% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων κατηγορεί τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ μόλις το 32% τους Δημοκρατικούς. Νεότερη δημοσκόπηση του Yahoo/YouGov δείχνει ότι το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το shutdown, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που αποδοκιμάζει συνολικά την προεδρία του.

Ένα νέο σημείο πίεσης θα εμφανιστεί το σαββατοκύριακο, όταν το πρόγραμμα επιδοτήσεων τροφίμων SNAP αναμένεται να εξαντλήσει τα διαθέσιμά του, αφήνοντας περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς χωρίς επιδόματα. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ήδη απορρίψει πρόταση των Δημοκρατικών για τη χρηματοδότησή του, ενώ ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δίστασε να προωθήσει ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο για τον ίδιο σκοπό, παρότι πιθανότατα θα περνούσε αν ερχόταν προς ψήφιση. Ωστόσο, ένα νομοσχέδιο που θα αφορούσε μόνο το SNAP θα ήταν απλώς προσωρινή λύση. Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η λήξη των επιδοτήσεων του Affordable Care Act. Αν αυτές αφεθούν να εκπνεύσουν, οι τιμές των ασφαλίσεων υγείας θα διπλασιαστούν για εκατομμύρια πολίτες.

Ο Θουν αισιοδοξεί αφελώς, νομίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί αναζητούν έναν τρόπο εξόδου, αλλά το κόμμα της μειοψηφίας, καθώς και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί, υποστηρίζουν ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να δείξει τον δρόμο. Και έχουν δίκιο. Μόνο ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να ανακαλέσει τη Βουλή. Μόνο ο Τραμπ μπορεί να φέρει τους Ρεπουμπλικανούς σε συμφωνία για το θέμα της υγείας, κάτι που στηρίζει και η κοινή γνώμη. Δημοσκόπηση του AP/NORC δείχνει ότι έξι στους δέκα Αμερικανούς ανησυχούν έντονα για την αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης την επόμενη χρονιά.

«Πιστεύω ότι οι συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών θα συνεχιστούν. Ειλικρινά πιστεύω πως, τελικά, ο αρχηγός της μπάντας, ο πρόεδρος Τραμπ, θα εμφανιστεί δυναμικά. Και τότε θα βρούμε τη λύση», δήλωσε ο γερουσιαστής της Δυτικής Βιρτζίνια, Τζιμ Τζάστις, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου. «Ξέρετε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ εμπλέκεται πραγματικά και δυναμικά, τότε προχωράμε. Θα ξεπεράσουμε αυτήν την κατάσταση και όλα θα λυθούν».

Ο γερουσιαστής του Κεντάκι, Ραντ Πολ, πρότεινε ο Τραμπ να ορίσει μια διακομματική επιτροπή γερουσιαστών που θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία για τις επιδοτήσεις του Affordable Care Act, ενώ οι Δημοκρατικοί θα συμφωνούσαν να ανοίξει η κυβέρνηση καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει η εμπιστοσύνη, κάτι σπάνιο στην Ουάσιγκτον του Τραμπ, όπου ο Λευκός Οίκος έχει υποσκελίσει το Κογκρέσο και οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών έχουν περιθωριοποιηθεί.

«Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μια συμφωνία είναι όντως συμφωνία. Αν δώσουμε τα χέρια, το Κογκρέσο θα την τηρήσει. Ο πρόεδρος όμως; Δεν έχουμε ακόμη καμία διαβεβαίωση ότι θα τηρήσει μια συμφωνία. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί ο Τζον Θουν», είπε ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν, στο Fox News Sunday. «Εναπόκειται στον πρόεδρο Τραμπ να πει ότι θα τηρήσει μια συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχει καν δείξει διάθεση να συζητήσει μία, πόσο μάλλον να δεσμευθεί σε αυτήν».

Η επαναλειτουργία της κυβέρνησης και η εμπλοκή στις λεπτομέρειες της πολιτικής για την υγεία δεν προσφέρουν το είδος της «κόκκινης μοκέτας» και της θεαματικότητας που προτιμά ο Τραμπ. Είναι βαρετό και δεν κάνει για τηλεθέαση.

Αλλά η επίδειξη δύναμης είναι μία όψη της προεδρίας που ο Τραμπ απολαμβάνει και αξιοποιεί συχνά. Θέλει να είναι ο σωτήρας και ο διαπραγματευτής. Και τρέφει ελάχιστο σεβασμό για τους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου, ακόμη και για τους ηγέτες τους. Αυτά είναι τα ένστικτα που δείχνουν τον δρόμο για την έξοδο από το τέλμα του shutdown.

Τα μέλη του Κογκρέσου θα έκαναν καλά να του θυμίσουν ένα ακόμη σύνθημα: «Μόνος εκείνος μπορεί να το διορθώσει.»

