ΗΠΑ: Η Γερουσία ψήφισε για την κατάργηση των παγκόσμιων δασμών του Τραμπ

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε για τρίτη φορά μέσα σε τρεις ημέρες κατά της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίνοντας ψήφισμα με 51 ψήφους υπέρ και 47 κατά για την κατάργηση της «εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης» που αποτέλεσε τη βάση για την επιβολή παγκόσμιων δασμών.

Το ψήφισμα ακολούθησε δύο προηγούμενα μέσα στην εβδομάδα για την κατάργηση των δασμών σε προϊόντα από τον Καναδά και τη Βραζιλία αντίστοιχα, τα οποία εγκρίθηκαν επίσης με διακομματική στήριξη, υποδηλώνοντας τη διαφωνία των νομοθετών απέναντι στην επιθετική χρήση των δασμών από τον πρόεδρο για την αναμόρφωση των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι ψηφοφορίες έχουν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη μπλοκάρει προληπτικά έως τον Μάρτιο οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εμπορικής πολιτικής του προέδρου.

«Οι αμερικανικές οικογένειες πιέζονται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς», δήλωσε στην ολομέλεια της Γερουσίας ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν (Δημοκρατικός–Όρεγκον), εισηγητής του ψηφίσματος.

«Σήμερα, η Γερουσία έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στο πώς θα προσφέρει οικονομική ανακούφιση στα πορτοφόλια των οικογενειών. Το Κογκρέσο μπορεί να ψηφίσει για την κατάργηση των εμπορικών φόρων του Ντόναλντ Τραμπ και να σταματήσει να βάζει χέρι στις τσέπες των Αμερικανών».

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, που σταθερά έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την εμπορική πολιτική της κυβέρνησης, ψήφισαν ξανά μαζί με όλους τους Δημοκρατικούς υπέρ της λήξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε κηρύξει ο Τραμπ για να επιβάλει έναν βασικό δασμό 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες.

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί ψήφισαν κατά του μέτρου.

«Κατανοώ ότι οι συνάδελφοί μου, όπως και οι πολίτες μας, μπορεί να ανησυχούν για το τι θα ακολουθήσει», είπε ο γερουσιαστής Μάικ Κράπο (Ρεπουμπλικανός–Αϊντάχο), που μίλησε κατά του ψηφίσματος το πρωί της Πέμπτης. «Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, η παρούσα πρόταση είναι αντιπαραγωγική ως προς το να βοηθήσει τις αμερικανικές οικογένειες και τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους».

«Δεν είναι μυστικό ότι επί δεκαετίες, χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν επιβάλει δασμούς και μη δασμολογικά εμπόδια κατά των Αμερικανών και των αμερικανικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε. «Ο πρόεδρος Τραμπ απαντά τώρα λέγοντας ότι αυτές οι χώρες πρέπει να συναλλάσσονται μαζί μας με δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο. Οι διαπραγματεύσεις του προέδρου αποδίδουν καρπούς».

Στις αρχές Απριλίου, ο Τραμπ επέβαλε δασμό 10% σε όλες τις χώρες και επιπλέον «ανταποδοτικούς δασμούς» σε εκείνες που, όπως υποστήριξε, είχαν τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαιολόγησε τους δασμούς κηρύσσοντας διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του «μεγάλου και επίμονου εμπορικού ελλείμματος» στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Η ανακοίνωση αυτή πυροδότησε έναν καταιγισμό διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και άλλων χωρών για τη χαλάρωση των δασμών, ενώ οδήγησε και σε προσφυγή στο δικαστήριο από αμερικανικές επιχειρήσεις, η οποία αναμένεται να εξεταστεί σύντομα από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 88 δισ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα από τους δασμούς έως τον Αύγουστο. Οι δασμοί, ωστόσο, αυξάνουν το κόστος για τους καταναλωτές και εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν κάθε νοικοκυριό με περισσότερα από 1.600 δολάρια ετησίως, ενώ θα μειώσουν το ΑΕΠ κατά 0,5% μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ιδρύματος Φορολογίας (Tax Foundation).



Πηγή: The Washington Post

