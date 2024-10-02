Στηρίζει την άμυνα του Ισραήλ η Βρετανία - «Έπαιξαν ρόλο χθες οι βρετανικές δυνάμεις»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην καταδίκη των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ προέβη τη νύχτα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ και η υπόλοιπη ηγεσία της βρετανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η επίθεση ξεκίνησε ενώ ο κ. Στάρμερ συνομιλούσε τηλεφωνικώς με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το τηλεφώνημα ολοκληρώθηκε εσπευσμένα αλλά ο Βρετανός ηγέτης πρόλαβε να δηλώσει τη δέσμευση της χώρας του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην προστασία των αμάχων, αλλά και να ζητήσει εκεχειρία σε Λίβανο και Γάζα.

Λίγες ώρες αργότερα, σε διάγγελμα από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι καταδικάζει απερίφραστα αυτό που περιέγραψε ως απόπειρα του Ιράν να πλήξει αθώους Ισραηλινούς και να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως συμπλήρωσε, «στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του στην αυτοάμυνα έναντι της επιθετικότητας». Κατηγόρησε το Ιράν για πρόκληση χάους και καταστροφής στην περιοχή. «Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Είπε στη συνέχεια ότι η Βρετανία στηρίζει τη «λογική απαίτηση» του Ισραήλ για ασφάλεια του λαού του και εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το ότι η περιοχή βρίσκεται στο «χείλος του γκρεμού», αλλά και για τον κίνδυνο εσφαλμένων υπολογισμών.

Σε μήνυμα του δε προς τους Βρετανούς στον Λίβανο είπε ξανά πως πρέπει να φύγουν άμεσα καθώς η κατάσταση είναι «σοβαρή».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις παίζουν ρόλο στην άμυνα του Ισραήλ, ο κ. Στάρμερ απέφυγε να απαντήσει κάνοντας λόγο για κατάσταση που εξελίσσεται.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, καταδικάζοντας την ιρανική επίθεση, ανέφερε πως «οι βρετανικές δυνάμεις έχουν αυτό το βράδυ παίξει το ρόλο τους στις προσπάθειες να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή» και ευχαρίστησε το προσωπικό που ενεπλάκη στην αδιευκρίνιστη επιχείρηση.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε άλλη λεπτομέρεια. Οι Times γράφουν πως οι βρετανικές δυνάμεις ήταν μεν έτοιμες να συνδράμουν την άμυνα του Ισραήλ, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους όπως οι Αμερικανοί. Σημειώνεται δε πως στην ιρανική επίθεση του Απριλίου τα βρετανικά Typhoon από το Ακρωτήρι είχαν καταρρίψει drone που κατευθύνονταν στο Ισραήλ, τα οποία όμως κινούνται με μικρότερη ταχύτητα από τους πυραύλους.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως καταδικάζει την επίθεση κατά του Ισραήλ με τους πιο ισχυρούς όρους. Πρόσθεσε ότι χθες προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να ωθήσουν την περιοχή περαιτέρω προς το χείλος του γκρεμού. «Ένας κύκλος κλιμάκωσης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός Στάρμερ είχε χθες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Σολτς.

Με όλους συμφώνησαν στην καταδίκη της ιρανικής επίθεσης και στη σημασία της ασφάλειας του Ισραήλ, συνιστώντας αυτοσυγκράτηση, αποκλιμάκωση και εκεχειρία στον Λίβανο και στη Γάζα.

