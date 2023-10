Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους της Χαμάς - Πού βρίσκονται, η εθνικότητά τους και οι υποσχέσεις των κυβερνήσεων Κόσμος 16:12, 20.10.2023 linkedin

Η Χαμάς έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνει ανταλλαγή των ομήρων με περίπου 6.000 Παλαιστινίους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές