Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, την επομένη της αναγγελίας από το Πεντάγωνο πως θα αναπτύξει περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» κι εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 από τη βάση Μάινοτ της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. Βόρεια Ντακότα) έφθασαν στον τομέα ευθύνης του CENTCOM», του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με λακωνική ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base's 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2024

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε το βράδυ προχθές Παρασκευή την προσεχή ανάπτυξη επιπρόσθετων δυνάμεων στην περιοχή, με ορίζοντα «τους επόμενους μήνες», για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» και εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους και μαύρο πρόβατο για την Ουάσιγκτον.

«Αν το Ιράν, εταίροι του ή οργανώσεις προσκείμενες σ’ αυτό εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν το (στρατιωτικό) προσωπικό ή συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή», η Ουάσιγκτον «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους μας», διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Στα επιπλέον μέσα που θα αναπτυχθούν συμπεριλαμβάνονται συστήματα αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων, μαχητικά, βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας B-52 και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος σύμμαχος σε διεθνές επίπεδο του Ισραήλ, που διεξάγει πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023 και εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν την 26η Οκτωβρίου, σε αντίποινα για την ομοβροντία κάπου 200 πυραύλων που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας την 1η Οκτωβρίου. Και τα δύο κινήματα υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Για πρώτη φορά φέτος το Ιράν και το Ισραήλ —ορκισμένοι εχθροί— ανταλλάσσουν πυρά απευθείας. Η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν την 26η Οκτωβρίου, σε αντίποινα για την ομοβροντία όχι λιγότερων από 200 πυραύλων που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

