Μολδαβία: Στις κάλπες σήμερα για τις προεδρικές εκλογές στη σκιά της Μόσχας

Δύο εβδομάδες μετά τη νίκη στο νήμα του «ναι» στο δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Μολδαβοί ξεκίνησαν να ψηφίζουν σήμερα για να επιλέξουν τον πρόεδρό τους και να επιβεβαιώσουν –ή όχι– την ευρωπαϊκή τους μοίρα, με τις εκλογές να απειλούνται από τον κίνδυνο ρωσικής ανάμειξης.

Η 52χρονη απερχόμενη πρόεδρος Μάγια Σάντου, ένθερμα φιλοδυτική, που έχει γυρίσει την πλάτη στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αντιμετωπίζει τον Αλεξάντρ Στογιάνογκλο, πρώην εισαγγελέα που έχει τη στήριξη των φιλορώσων σοσιαλιστών.

Χωρίς να διακινδυνεύσουν αυτή τη φορά να δώσουν προγνωστικά με αριθμούς, αναλυτές προβλέπουν μια αμφίρροπη μάχη εν μέσω φόβων για ρωσική επέμβαση –όπως στις βουλευτικές εκλογές τη Γεωργία, έτερη πρώην σοβιετική δημοκρατία—, παρά τις σθεναρές διαψεύσεις του Κρεμλίνου.

Η Σάντου κέρδισε με διαφορά τον πρώτο γύρο των εκλογών την 20ή Οκτωβρίου με το 42,5% των ψήφων, αλλά ο 57χρονος αντίπαλός της, που έλαβε το 26%, μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη πολλών υποψηφίων με μικρότερα ποσοστά.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 21.00, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται λίγο αργότερα.

Μεταξύ των δυο γύρων, το προεδρικό στρατόπεδο έχει εντείνει την εκστρατεία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα χωριά σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μαζική εξαγορά ψήφων, που, σύμφωνα με τις αρχές, αμαύρωσε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, που αποδείχθηκε πολύ περισσότερο οριακό από το αναμενόμενο (50,35% για το «ναι»).

Παρά την «άνιση» μάχη «κάναμε το πρώτο βήμα», δήλωσε η Μάγια Σάντου. «Μένει ακόμα να κερδίσουμε την Κυριακή τις εκλογές, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση έως το 2030» δήλωσε, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ άνοιξαν επίσημα τον Ιούνιο.

Στο πιο πρόσφατο μήνυμά της προς τα 2,6 εκατ. κατοίκους, η πρώην οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας ζήτησε να κινητοποιηθούν ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική βούληση των πολιτών.

«Μην υποκύψετε σε απατεώνες» είναι το μήνυμα που ακούστηκε έντονα κατά τις τελευταίες ημέρες μιας εκστρατείας που έγινε σε κλίμα έντασης. «Εάν σας προσφέρουν χρήματα για να καταψηφίσετε έναν υποψήφιο, αρνηθείτε», προειδοποίησε η αστυνομία, με μηνύματα μέσω τηλεφώνου ή ανακοινώσεων με μεγάφωνα σε σούπερ μάρκετ.

Απέναντί της, ο Σογιάνογκλο υποσχέθηκε να είναι «ο πρόεδρος όλων» κάνοντας λόγο για μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική που «δεν θα διχάσει την κοινωνία».

Η χώρα είναι ακραία πολωμένη, μεταξύ, από τη μια πλευρά, της διασποράς και της πρωτεύουσας που είναι κατά πλειοψηφία ταγμένες στον ευρωπαϊκό στόχο και από την άλλη, των αγροτικών περιοχών και δύο περιφερειών, της αυτονομιστικής επαρχίας της Υπερδνειστερίας και της αυτόνομης Γκαγκαουζίας, που είναι στραμμένες προς τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

