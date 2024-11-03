Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις ξεπέρασε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία Αϊόβα, σύμφωνα με δημοσκόπηση, με τις γυναίκες που είναι πιθανό να ψηφίσουν να προκαλούν - αν τα ευρήματα της έρευνας επαληθευτούν στις κάλπες - εντυπωσιακή ανατροπή των δεδομένων στην πολιτεία που είχε κερδίσει με άνεση ο μεγιστάνας το 2016 και το 2020.

Η δημοσκόπηση αυτή των Mediacom Iowa/Des Moines Register σε δείγμα 808 πιθανών ψηφοφόρων, που διενεργήθηκε από την 28η ως την 31η Οκτωβρίου, φέρει την κυρία Χάρις να προηγείται με 47% των προθέσεων ψήφου έναντι 44% του κ. Τραμπ στην πολιτεία, που τα τελευταία χρόνια ψήφιζε σταθερά το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Παρότι η διαφορά είναι εντός του ορίου στατιστικού σφάλματος (±3,4%), το εύρημα ανατρέπει τα δεδομένα σε σύγκριση με προηγούμενη έρευνα, τον Σεπτέμβριο, που ήθελε τον κ. Τραμπ να προηγείται με 4 εκατοστιαίες μονάδες, τόνισε η εφημερίδα.

«Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι γυναίκες- ιδιαίτερα όσες είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή πολιτικά ανεξάρτητες - προκαλούν την όψιμη μεταστροφή υπέρ της Χάρις», διευκρίνισε η Register.

Ο κ. Τραμπ είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά, 9% και 8% (αντίστοιχα επί της Χίλαρι Κλίντον και του Τζο Μπάιντεν) το 2016 και το 2020.

Πάντως, άλλη δημοσκόπηση, των Emerson College Polling/RealClearDefense σε παρόμοιου μεγέθους δείγμα υπέδειξε πως η τάση είναι τελείως διαφορετική, με τον κ. Τραμπ να προηγείται με διαφορά 10 μονάδων έναντι της κυρίας Χάρις. Η έρευνα αυτή είχε περιθώριο στατιστικού λάθους επίσης ±3,4%. Ήθελε τον κ. Τραμπ να προηγείται καθαρά μεταξύ των ανδρών και όσων δήλωσαν ανεξάρτητοι και την κυρία Χάρις να τα πηγαίνει καλά στο ηλικιακό φάσμα του εκλογικού σώματος κάτω του 30%.

Σε εθνικό επίπεδο, οι δυο αντίπαλοι φέρονται να οδεύουν να δώσουν μάχη στήθος με στήθος στις εκλογές της Τρίτης.

Η Αϊόβα δίνει έξι ψήφους στο εκλεκτορικό σώμα από το σύνολο των 270 που απαιτούνται για τη νίκη, με βάση το ιδιαίτερα περίπλοκο έμμεσο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Και οι δύο αντίπαλοι δίνουν την έμφαση στις λεγόμενες «swing states», διεκδικούμενες πολιτείες που ενδέχεται να κρίνουν το αποτέλεσμα, στην τελική ευθεία της εκστρατείας, ιδίως στη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.