Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ορκίστηκε χθες Σάββατο ότι η χώρα του θα ανταποδώσει με «οδυνηρό» τρόπο κάθε επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με το εβραϊκό κράτος να ανακοινώνει πως απήγαγε «υψηλόβαθμο» στέλεχος της λιβανικής Χεζμπολά σε επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ιράν να μην εξαπολύσει άλλη επίθεση κατά του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα είναι σε θέση να συγκρατήσει το Ισραήλ εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος έναν Αμερικανό αξιωματούχο και έναν Ισραηλινό πρώην αξιωματούχο.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους πολέμους που διεξάγει εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο κι εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, η κατάσταση παραπέμπει στην «Αποκάλυψη», έπειτα από έναν χρόνο πολέμου και σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη νέων εντατικών χερσαίων επιχειρήσεων.

Ενώ πλέον οι προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ απέχουν ελάχιστα και παρά τις διεθνείς πιέσεις, οι προσπάθειες για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες παραμένουν μάταιες.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χεζμπολά κι εξαπέλυσε καταστροφικές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον νότιων τομέων των εδαφών του την 7η Οκτωβρίου 2023. Λέει εξάλλου πως θέλει να εξουδετερώσει τη Χεζμπολά στα βόρεια σύνορά του, έναν χρόνο και πλέον αφότου το λιβανικό κίνημα άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό του, την 8η Οκτωβρίου 2023.

Με αυτό το εκρηκτικό φόντο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προχθές Παρασκευή την προσεχή ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων, μαχητικών, αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και βομβαρδιστικών, με ορίζοντα «τους επόμενους μήνες», για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» και εν είδει προειδοποίησης στην Τεχεράνη.

Ήδη χθες έφθασαν στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 Stratofortress στην περιοχή, ανακοίνωσε χθες βράδυ ο αμερικανικός στρατός.

«Οι εχθροί, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) πρέπει να γνωρίζουν πως ασφαλώς θα υποστούν οδυνηρή ανταπόδοση των ενεργειών τους εναντίον του Ιράν και του μετώπου της αντίστασης», διεμήνυσε στην Τεχεράνη ο Αλί Χαμενεΐ, η χώρα του οποίου έχει εμπλακεί τους τελευταίους μήνες σε κύκλο επιθέσεων και ανταποδόσεων με το Ισραήλ.

Την 26η Οκτωβρίου, η ισραηλινή αεροπορία στοχοποίησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν σε αντίποινα για την ομοβροντία κάπου 200 ιρανικών πυραύλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας την 1η Οκτωβρίου.

Ισραηλινός αξιωματικός, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε πως οι ειδικές δυνάμεις «συνέλαβαν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολά» σε επιχείρηση άνευ προηγουμένου στη Μπατρούν, βόρεια της Βηρυτού.

Στρατιωτική πηγή στον Λίβανο έκανε λόγο περί απαγωγής «πολίτη».

Ο άνδρας - το όνομά του δεν αποκαλύφθηκε ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά— είναι «ειδικός στον τομέα του», σύμφωνα με τον ισραηλινό αξιωματικό.

Ο ισραηλινός στρατός παράλληλα συνέχισε τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ανάμεσά τους έναν στα νότια προάστια της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολά, που είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το λιβανικό σιιτικό κίνημα από την πλευρά του ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ομοβροντίες ρουκετών εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και στρατιωτική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Τίρα (κεντρικά) όταν βλήμα έπληξε ακίνητο, ανέφεραν χθες οι ισραηλινές αρχές, διαβεβαιώνοντας πως αναχαίτισαν ρουκέτες.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή αεροπορία εξαπολύει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον προπυργίων της Χεζμπολά στον Λίβανο και από την 30ή Σεπτεμβρίου διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Ισραήλ λέει πως θέλει να εξουδετερωθεί το σιιτικό κίνημα στις παραμεθόριες περιοχές ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις του με ρουκέτες και drones και να επιτραπεί η επιστροφή κάπου 60.000 πολιτών του βόρειου τμήματός του.

Τουλάχιστον 1.930 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε την Τζαμπάλια, την Μπέιτ Λάχια (βόρεια) και τη Νουσέιρατ (κεντρικά), όπου σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Έκανε λόγο για περίπου 900 «τρομοκράτες» νεκρούς από τις αρχές του περασμένου μήνα.

Η γενική διευθύντρια της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ, κατήγγειλε προχθές Παρασκευή με ανακοίνωσή της τον θάνατο «30 και πλέον παιδιών» σε 48 ώρες στην Τζαμπάλια.

Στο μεταξύ ο εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας άρχισε χθες στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου θυλάκου, όπου επικεντρώνονται οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις από την 6η Οκτωβρίου, προκειμένου να αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων της Χαμάς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) άρχισε εκστρατεία εμβολιασμού στη Λωρίδα της Γάζας την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος πολιομυελίτιδας έπειτα από 25 χρόνια στον θύλακο.

«Το κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας Σεΐχης Ραντουάν, στη βόρεια Γάζα, χτυπήθηκε (...) ενώ γονείς πήγαιναν τα παιδιά τους για να λάβουν το σωτήριο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, σε περιοχή όπου είχε συμφωνηθεί ανθρωπιστική παύση (των επιχειρήσεων) για να επιτραπεί η συνέχιση του εμβολιασμού», ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Οι επιθέσεις στην Τζαμπάλια, σε κέντρο εμβολιασμού κι εναντίον μέλους της UNICEF είναι νέα παραδείγματα των σοβαρών συνεπειών των πληγμάτων που εξαπολύονται αδιακρίτως εναντίον αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας», συμπλήρωσε η κυρία Ράσελ, υπογραμμίζοντας ότι εργαζόμενη της υπηρεσίας που συμμετείχε στην εκστρατεία εμβολιασμού έγινε στόχος πυρών ενώ οδηγούσε, χωρίς πάντως να τραυματιστεί.

Μέλος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια όταν ισραηλινό drone εκτόξευσε πύραυλο που χτύπησε τοίχο του κέντρου υγείας στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε ότι έπληξε το κέντρο υγείας , θυμίζοντας πως συμμετέχει στον συντονισμό της εκστρατείας εμβολιασμού.

Εξάλλου, έκανε λόγο για δυο «βλήματα» που εκτοξεύτηκαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και έπεσαν στο νότιο Ισραήλ, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Οι καταστροφικές, ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 43.314 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχουν προκαλέσει κολοσσιαίας έκτασης υλικές ζημιές και ανθρωπιστική καταστροφή.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν υπό αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς τους τελευταίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως σκοτώθηκαν άλλοι δυο στρατιώτες του στη Γάζα. Κατά όσα ανακοινώνει, συνολικά έχει υποστεί 370 απώλειες αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακο, την 27η Οκτωβρίου 2023.

